Луис Энрике: «Сафонов — лучший вратарь по отражению пенальти»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике назвал Матвея Сафонова лучшим вратарём в истории своей карьеры по умению отбивать пенальти.
Специалист отметил это после того, как россиянин парировал 11-метровый Хоакина Паничелли в матче с «Страсбуром» (2:1), где был признан лучшим игроком.
«За карьеру я видел множество вратарей, отражающих пенальти. Сафонов — номер один в предугадывании направления удара. Это крайне важное качество», — цитирует Энрике L'Equipe.
Сафонов провёл вторую игру после перелома руки, полученного 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти), где он отразил четыре удара. К полноценным тренировкам вернулся 24 января, а 28 января сыграл в ЛЧ с «Ньюкаслом» (1:1).