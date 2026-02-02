Top.Mail.Ru
Луис Энрике: «Сафонов — лучший вратарь по отражению пенальти»

сегодня, 07:46

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике назвал Матвея Сафонова лучшим вратарём в истории своей карьеры по умению отбивать пенальти.

Специалист отметил это после того, как россиянин парировал 11-метровый Хоакина Паничелли в матче с «Страсбуром» (2:1), где был признан лучшим игроком.

«За карьеру я видел множество вратарей, отражающих пенальти. Сафонов — номер один в предугадывании направления удара. Это крайне важное качество», — цитирует Энрике L'Equipe.

Сафонов провёл вторую игру после перелома руки, полученного 17 декабря в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти), где он отразил четыре удара. К полноценным тренировкам вернулся 24 января, а 28 января сыграл в ЛЧ с «Ньюкаслом» (1:1).

andrewheat
andrewheat
сегодня в 11:09
Заглавие не соответствует цитате. Энрике сказал всего лишь, что Сафонов лучший в предугадывании направления удара. А предугадывать направление удара и отражать его суть разные вещи. Можно предугадать и не взять. А можно брать без предугадывания.
112910415
112910415
сегодня в 10:56
такая похвала дорогого стоит !
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:56
Тут трудно не согласиться с тренером
lotsman
lotsman
сегодня в 10:47, ред.
Пенальти отбил, молодец, это хорошо, а вот гол, через пять минут после отбитого пенальти, пропустил не подобающий хорошему вратарю, между ног. Игра состоит не из пенальти, а из отражения мячей с игры. Это гораздо важнее.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:36
Отлично!!! Он даже сказал это вслух, раньше стеснялся. Кстати, а ведь Матвей готовился к отражению пенальти по какой-то собственной методике, то, что россиянин показал на Межконтинентальном Кубке, стало большой неожиданностью для тренеров ПСЖ, больше того, они были поражены. Небось Энрике уже и речь оправдательную приготовил о лотерее. Сафонов молодец!!! Вчера наш вратарь подтвердил свой высокий уровень.
tdetyrdw83we
tdetyrdw83we
сегодня в 10:27
Мотя теперь гроза пенальтистов,такое звание заставляет их волноваться
shur
shur ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 10:19, ред.
....играем финал 2026 г ....к мячу подходит Дембеле,удар и Матвей
(...у Акинфеюшки "нога" ) отбивает мяч рукой, мы Чемпы Вселенной!
Саша! Вставай, сказала жена.....! И всем Доброго утра!!!
gn238y2b2ef3
gn238y2b2ef3
сегодня в 10:18
Похоже у бьющих уже появился комплекс Сафонова.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:04
Эта похвала достойна многого!...и в первую очередь это заслуга самого Матвея. Чел мало разговаривает, и когда выходит в раму, просто хорошо делает свою работу.
