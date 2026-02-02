Луис Энрике: «Сафонов — лучший вратарь по отражению пенальти»

1770007562

сегодня, 07:46

Главный тренер ПСЖ назвал лучшим вратарём в истории своей карьеры по умению отбивать пенальти.

Специалист отметил это после того, как россиянин парировал 11-метровый Хоакина Паничелли в матче с «Страсбуром» (2:1), где был признан лучшим игроком.

«За карьеру я видел множество вратарей, отражающих пенальти. Сафонов — номер один в предугадывании направления удара. Это крайне важное качество», — цитирует Энрике L'Equipe.