Роналду собирается бойкотировать ближайшую игру «Аль-Насра»

1770011720

сегодня, 08:55

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» намерен пропустить ближайший матч «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии из-за недовольства руководством клуба, сообщает португальская A Bola.

Игрок расстроен тем, как Государственный инвестиционный фонд управляет командой по сравнению с другими клубами под эгидой компании — по его мнению, в зимнее трансферное окно «Аль-Наср» не получил нужного усиления.

2 февраля «Аль-Наср» (43 очка) сыграет матч 19-го тура против «Аль-Рияда». Сейчас команда занимает второе место в таблице с отставанием в три очка от лидера «Аль-Хиляля».