Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Роналду собирается бойкотировать ближайшую игру «Аль-Насра»

сегодня, 08:55

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду намерен пропустить ближайший матч «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии из-за недовольства руководством клуба, сообщает португальская A Bola.

Игрок расстроен тем, как Государственный инвестиционный фонд управляет командой по сравнению с другими клубами под эгидой компании — по его мнению, в зимнее трансферное окно «Аль-Наср» не получил нужного усиления.

2 февраля «Аль-Наср» (43 очка) сыграет матч 19-го тура против «Аль-Рияда». Сейчас команда занимает второе место в таблице с отставанием в три очка от лидера «Аль-Хиляля».

Подписывайся в ВК
Все новости
Бензема отказался играть за «Аль-Иттихад»
29 января
Генич рассказал о том, как Станкович унижал Солари в «Спартаке»
28 января
Блаттер призвал болельщиков бойкотировать чемпионат мира в США
27 января
Турецкий арбитр не засчитал гол, так как не заметил, что мяч попал в сетку
26 января Фото
Бывшего футболиста «Рубина» Самбрано обвинили в изнасиловании
22 января
Бельгийцев арестовали в Астане за появление в купальниках Бората на игре ЛЧ
22 января
Сортировать
Все комментарии
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:09
чемпионат изначально мыльный пузырь, как был китайский и лопнет он точно так же. недопустимо чтоб игроки были важнее клуба. и когда говорят о чемпионате аравии говорят обычно клуб Роналду про76 клубу Канте или Бензема. так быть не должно. но поверьте всем пофиг на названия этих арабских команд. аль-наср аль-насц аль-хиляль аль-люлю и прочее, никто этого не знает в мире. а знают пару игроков там играющих. точно также все эти аль-нанэ-нанэ забудутся в одночасье когда нормальные футболисты наиграются и поедут домой))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:57
Рон хочет клубом "правильно" управлять)))
112910415
112910415
сегодня в 10:52
надо срочно баллотироваться в короли !
тогда Госфонд по-быстрому исправится !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:41
Прошла любовь, завяли помидоры.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:20
Женская натура, не купили то, что просила))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:19
Видать опять хочет прибавки к зарплате.
wemede6mkbxp
wemede6mkbxp
сегодня в 10:17
Вряд ли такая возможность предусмотрена контрактом, могут и оштрафовать.
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 10:11
Господи Рон да успокойся уже)) 41 год .Денег полтора ядра зелени-идеальное здоровье и впереди супержизнь! Какой уже футбол? Какие бойкоты? Перебирайся в солнечную Португалию и живи счастливо. В мировом футболе ты все и всем доказал и сказал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:07
Скоро выйдет интервью Моргана с Роналду. А по факту, клуб должен наказать игрока. Штраф за каждый бойкот. Пару млн для начало.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:01
Сначала Бензема, а теперь и Роналду.... В саудовском футболе нынче неспокойно .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 