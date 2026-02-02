«Верона» уволила главного тренера Дзанетти

1770030892

сегодня, 14:14

«Верона» официально рассталась с главным тренером . Клуб объявил об этом в понедельник утром.

« ФК „Верона“ уведомляет, что освободил Паоло Дзанетти от обязанностей главного тренера первой команды. Клуб благодарит Дзанетти и его штаб за работу полтора сезона и желает успехов в карьере. Тренировку в понедельник ведёт тренер примаверы Паоло Саммарко», — говорится в заявлении клуба.​

Увольнение последовало после разгромного поражения 0:4 от «Кальяри» в выходные — это седьмое поражение в последних восьми матчах Серии А. «Верона» не побеждает в лиге с декабря (2:1 над «Фиорентиной») и занимает последнее 20-е место с 14 очками после 23 туров.

Дзанетти возглавил «Верону» летом 2025 года после ухода Марко Барони в «Лацио». Ранее он работал с «Эмполи», «Венецией» и клубами низших дивизионов. Клуб ищет преемника, среди кандидатов — Сальваторе Боккетти.