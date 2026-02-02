Top.Mail.Ru
«Париж» купил 17-летнего хавбека «Осера» за 15 млн евро

сегодня, 14:37

17-летний полузащитник Руди Матондо официально присоединился к ФК «Париж» из «Осера» за 15 миллионов евро.

Сделка завершена в последний день зимнего окна, Матондо заключил со своей новой командой долгосрочный контракт.

23-летний игрок в этом сезоне провел за «Осер» 16 матчей в Лиге 1.

uumx225a4q7x
uumx225a4q7x
сегодня в 16:32
Похоже денег в этом клубе немеренно.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:09, ред.
Признаться не имею ни малейшего представления об этом футболисте, но сдаётся мне, что что-то тут нечисто. Игрок только первый год в клубе, провёл всего лишь шестнадцать игр за Осер, при этом результативными действиями пока не отличился, но в то же время на трансфермаркете оценивается в три миллиона евро, а продаётся за пятнадцать. Но теперь сам Бог велел следить за развитием дальнейшей карьеры Матондо и, если он на самом деле настолько хорош, что уже сейчас за него отваливают такие деньги, то наверняка и в фк Париж он на долго не задержится и уже в скором времени объявится в одном из ТОП-клубов старушки Европы, ведь Париж пока к таковым не относится.
Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo2
shlomo2 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:01
Добра!

Рюди́ Нзингула́ Матондо́ родился 13 марта 2008, Эври-Куркурон, Эсон, Франция.... Воспитанник академии Гриньи Футбол, в 2023 году Матондо присоединился к Осеру. 6 апреля 2025 года дебютировал за основную команду клуба, выйдя на замену в матче Лиги 1 против Ренна... Выступал за сборные Франции до 16 и до 17 лет... (Википедия)

По поводу 23 лет ничего не знаю и не ведаю...:))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:49
23-летний игрок в этом сезоне провел за «Осер» 16 матчей в Лиге 1.
----------
Ему же 17
Colchoneros
Colchoneros ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 15:37
Через пару лет в псж за 150 лямов уйдёт!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:08
Настоящий парижский клуб надолго вернулся в в Лигу 1)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:03
а стоит 3 млн!странная сделка по цене
