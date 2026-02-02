«Париж» купил 17-летнего хавбека «Осера» за 15 млн евро
1770032235
17-летний полузащитник официально присоединился к ФК «Париж» из «Осера» за 15 миллионов евро.
Сделка завершена в последний день зимнего окна, Матондо заключил со своей новой командой долгосрочный контракт.
23-летний игрок в этом сезоне провел за «Осер» 16 матчей в Лиге 1.
["news\/1422359\/perren-gaetan-oser","news\/1422356\/dzanetti-paolo-verona","news\/1422355\/urvancev-matvey-pari-nn","news\/1422354\/vera-lukas-lokomotiv","news\/1422353\/krishtianu-ronaldu-al-nasr","news\/1422352\/safonov-matvey-pari-sen-zhermen","news\/1422351\/atletik-real-sosedad","news\/1422350\/strasbur-pari-sen-zhermen","news\/1422348\/parma-yuventus","news\/1422347\/safonov-matvey","news\/1422345\/kremoneze-inter","news\/1422346\/makarov-denis","news\/1422344\/tottenhem-manchester-siti","news\/1422342\/aston-villa-brentford","news\/1422341\/manchester-yunayted-fulhem","news\/1422340\/psv-feyenoord","news\/1422339\/real-rayo-valekano","news\/1422337\/bellingem-dzhud","news\/1422336\/retkliff-dzhim-manchester-yunayted","news\/1422335\/grasiya-havi-uotford","news\/1422334\/konte-antonio-napoli","news\/1422333\/tottenhem-vest-hem","news\/1422330\/koloskov-vyacheslav","news\/1422332\/vitinya-real","news\/1422331\/dumfris-denzel-liverpul","news\/1422329\/koloskov-vyacheslav","news\/1422328\/lukas-paketa-flamengo","news\/1422327\/golovin-aleksandr","news\/1422326\/elche-barselona","news\/1422325\/liverpul-nyukasl-yunayted"]
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!