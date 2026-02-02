Кафанов считает, что Сафонов должен сыграть в матче с «Марселем»

1770042130

Российский вратарь , выступающий за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», находится в превосходной физической форме после восстановления от травмы и, по мнению тренера вратарей сборной России , должен сыграть в предстоящем важном матче против «Марселя».

В прошедшее воскресенье Сафонов вышел на поле в поединке чемпионата Франции со «Страсбуром», который закончился со счетом 2:1. Он успешно отразил пенальти и был признан лучшим игроком встречи, что стало его вторым матчем после полного восстановления от травмы.

«Эта игра [против „Страсбура“] оставила те же впечатления, что и предыдущие с участием Матвея. Он снова отыграл уверенно, снова выручил в нужный момент и помог своему клубу добыть важную победу, став лучшим игроком матча. И если проводить параллели с прошлым сезоном, когда в воротах играл [Джанлуиджи] Доннарумма, в этом сезоне победы ПСЖ даются не так легко и все большую роль играет вратарь. Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея и теряла, когда неудачно играл [Люка] Шевалье», — сказал Кафанов.

«Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из-за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие. Следующий матч ПСЖ проведет с „Марселем“. С учетом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем матче», — сказал Кафанов.

Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка 17 декабря, где его команда одержала победу над бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти), а сам он отбил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии. Повреждение произошло во время третьего удара с 11-метровой отметки.