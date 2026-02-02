Кафанов считает, что Сафонов должен сыграть в матче с «Марселем»

Российский вратарь Матвей Сафонов, выступающий за французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен», находится в превосходной физической форме после восстановления от травмы и, по мнению тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова, должен сыграть в предстоящем важном матче против «Марселя».
В прошедшее воскресенье Сафонов вышел на поле в поединке чемпионата Франции со «Страсбуром», который закончился со счетом 2:1. Он успешно отразил пенальти и был признан лучшим игроком встречи, что стало его вторым матчем после полного восстановления от травмы.
«Эта игра [против „Страсбура“] оставила те же впечатления, что и предыдущие с участием Матвея. Он снова отыграл уверенно, снова выручил в нужный момент и помог своему клубу добыть важную победу, став лучшим игроком матча. И если проводить параллели с прошлым сезоном, когда в воротах играл [Джанлуиджи] Доннарумма, в этом сезоне победы ПСЖ даются не так легко и все большую роль играет вратарь. Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея и теряла, когда неудачно играл [Люка] Шевалье», — сказал Кафанов.
«Сейчас российские болельщики наблюдают период, когда мы видим нашего голкипера в отличной форме, хотя ему и пришлось пропустить месяц из-за травмы, и в превосходном психологическом состоянии, когда он при этом получает от каждой игры большое удовольствие. Следующий матч ПСЖ проведет с „Марселем“. С учетом важности и силы соперника Матвей должен занять место в воротах парижан в предстоящем матче», — сказал Кафанов.
Сафонов получил перелом руки в финале Межконтинентального кубка 17 декабря, где его команда одержала победу над бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти), а сам он отбил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии. Повреждение произошло во время третьего удара с 11-метровой отметки.
В возрасте 26 лет Сафонов уже завоевал шесть трофеев с «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом летом 2024 года, перейдя из «Краснодара», и стал обладателем Лиги чемпионов, чемпионата и кубка Франции, Суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка. В текущем сезоне он провел шесть матчей в различных турнирах, в двух из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Матч 21-го тура чемпионата Франции между ПСЖ и «Марселем» состоится 8 февраля в Париже.
Если Кафанов тренер, то как минимум должен проанализировать игру Сафонова, выделить положительные действия, указать на ошибки, отдельно остановится на пропуск мяча между ног, а он захлёбываясь, резюмировал: "Во всех последних встречах команда набирала очки благодаря мастерству Матвея..." Эта болтовня очень похожа на тост, в конце Кафанов забыл сказать: "Так выпьем за Матвея - лучшего вратаря территории под названием Франция!"
А вот был момент в конце 2-го тайма у ворот ПСЖ, когда защитник гостей, пытаясь выбить мяч, головой направил его в свои ворота. В этот момент, Сафонов, откровенно потерял ворота, и только взглядом проводил мяч, который, казалось уже, неминуемо влетит в его ворота. Возможно, Кафанов, в качестве поддержке, Матвею делает комплимент, но если непосредственно по игре, то ничего героического я вчера в игре российского вратаря не заметил.
Посмотрим как дальше у него пойдет, но пока, от серьезных оваций я бы воздержался. Просто пока не вижу повода, а там поглядим...............................
а так, Матвей молодец, показывает свой класс.
