Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Колосков считает обнадёживающими слова главы ФИФА о России

сегодня, 18:20

По мнению Вячеслава Колоскова, почетного президента Российского футбольного союза, недавнее заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности восстановления российских команд в международных соревнованиях является положительным сигналом. Инфантино ранее высказал мнение в интервью британскому телеканалу Sky о необходимости рассмотрения вопроса о снятии ограничений на участие российских команд в международных турнирах.

«Наконец-то он прозрел, это такое обнадеживающее выступление. Единственное, что не согласен, что отстранение ничего не дало, — сказал Колосков. — Оно принесло значительный ущерб российскому футболу. Ведь выступление на международных турнирах — элемент прогресса, повышение качества мастерства, но нас этого лишили. Но с точки зрения того, что было бы неплохо что-то поменять, я буду рад, если он объявит об этом на предстоящем конгрессе ФИФА, я бы тогда ему поаплодировал».

Отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах ФИФА и УЕФА было введено в 2022 году в связи с ситуацией на Украине.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Кайсериспоре» рассчитывают, что Макаров усилит команду
31 января
Семак прокомментировал текущее состояние Вендела
30 января
Сорокин считает, что стал лучше за время выступления в «Кайрате»
30 января
Сорокин выделил европейский город, который напоминает Санкт-Петербург
30 января
Макаров сообщил, что расстался с «Динамо» отлично
30 января
Сорокин поделился эмоциями от выступления в Лиге чемпионов
30 января
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:42
Вячеслав Иванович или делается, или не понимает, или сильно постарел. Кто созрел- лысый м.....к?! А он, что-то решает? Он обычное чучело в ФИФА, безмолвное. Три самые авторитетные футбольные страны Европы против, это минимум три... Пока не поступит директива сверху, ничего не поменяется. А п.....ть, как известно- не мешки таскать................................
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:40, ред.
Какие люди таков и уровень прозрений. По мне так близко к прозрению это когда Реал пытается засудить УЕФА за монопольную политику и попытки выставить себя и ФИФА обладателями авторских прав на футбол. А эти местячковые догадки про кирпичи внутри тоннеля за пределы тоннеля футбол никогда не выведут. Ни российский, ни вообще человеческий, и не только футбол. Прозрением было бы перестать обнадёживаться от слов каких то людей, перестать строить из себя жертву обстоятельств и взять на себя ответственность за российский футбол.
112910415
112910415
сегодня в 18:35
ура, Джанни прозрел !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 