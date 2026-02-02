Колосков считает обнадёживающими слова главы ФИФА о России

1770045632

сегодня, 18:20

По мнению , почетного президента Российского футбольного союза, недавнее заявление президента ФИФА о возможности восстановления российских команд в международных соревнованиях является положительным сигналом. Инфантино ранее высказал мнение в интервью британскому телеканалу Sky о необходимости рассмотрения вопроса о снятии ограничений на участие российских команд в международных турнирах.

«Наконец-то он прозрел, это такое обнадеживающее выступление. Единственное, что не согласен, что отстранение ничего не дало, — сказал Колосков. — Оно принесло значительный ущерб российскому футболу. Ведь выступление на международных турнирах — элемент прогресса, повышение качества мастерства, но нас этого лишили. Но с точки зрения того, что было бы неплохо что-то поменять, я буду рад, если он объявит об этом на предстоящем конгрессе ФИФА , я бы тогда ему поаплодировал».