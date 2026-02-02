Сёмин считает, что заявления президента ФИФА приближают конец санкций

1770046424

сегодня, 18:33

Заявление главы ФИФА может ускорить отмену ограничений для российских футбольных команд. Об этом заявил бывший наставник сборной России .

Ранее Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky выразил мнение, что Международная федерация футбола должна пересмотреть решение об отстранении российских команд от международных турниров.

«Я считаю ,что это очень хороший сигнал. Инфантино правильно видит ситуацию, он всегда старался поддерживать спортсменов. Это заявление имеет огромное значение для того, чтобы наши команды могли участвовать в международных соревнованиях. Я думаю, что это приближает конец санкций к нашему футболу», — сказал Семин.