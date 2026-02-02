В РФС положительно отнеслись к заявлению Инфантино по возвращению России

1770047107

сегодня, 18:45

Российский футбольный союз ( РФС ) выразил свою поддержку позиции президента Международной федерации футбола ( ФИФА ) , который выступает за отмену запрета на участие российских команд в международных турнирах. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС , слова которого приводятся в официальном сообщении организации.

Инфантино ранее высказался в интервью британскому телеканалу Sky, подчеркивая, что ФИФА должна обдумать возможность возвращения российских команд к международным соревнованиям.

«Мы поддерживаем президента ФИФА Джанни Инфантино. Господин президент последовательно отстаивает эту позицию, в том числе и в голосовании на саммите Международного олимпийского комитета ( МОК ). Уверены, что под его лидерством мировой футбол найдет правильное решение, которое будет способствовать развитию спорта и улучшению взаимоотношений между государствами», — сказал Митрофанов.