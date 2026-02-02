Свищёв считает, что футбол может завершить период отстранения россиян

1770046933

сегодня, 18:42

Возвращение российских футболистов на международную сцену может ознаменовать окончание эпохи отстранения россиян. Такое мнение высказал , первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.

Ранее президент ФИФА в беседе с телеканалом Sky выразил готовность рассмотреть возможность отмены санкций против российских футболистов.

«Возвращение на мировую арену в футболе может стать финалом эпохи отстранения российских спортсменов, — сказал Свищев. — Футбол — игра миллиардов людей. И если там не возникнет никаких проблем с возвращением, о чем могут говорить более малочисленно представленные международные федерации по видам спорта? Инфантино дал четкий сигнал, что российских футболистов пора возвращать. Жаль, что мы пропустили столько времени. Но теперь, когда о возвращении говорит ФИФА , как могут другие молчать?»