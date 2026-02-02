Журова оценила слова Инфантино по вопросу допуска российских команд

1770046849

сегодня, 18:40

Международная федерация футбола ( ФИФА ) должна завершить инициативу своего президента и отменить отстранение российских команд. Такую точку зрения высказала олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы .

Ранее Инфантино в беседе с британским телеканалом Sky отметил, что ФИФА должна изучить возможность снятия ограничений с российских команд в международных соревнованиях.

«Это хороший знак, — сказала Журова. — Но теперь важны действия, которые подтвердят намерения. Не один Инфантино принимает решения. Мы уже несколько лет живем в парадигме, что нужно смотреть на действия тех или иных международных чиновников. При этом возвращение российских футболистов может стать очень хорошим путеводным символом для других».