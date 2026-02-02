Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Журова оценила слова Инфантино по вопросу допуска российских команд

сегодня, 18:40

Международная федерация футбола (ФИФА) должна завершить инициативу своего президента Джанни Инфантино и отменить отстранение российских команд. Такую точку зрения высказала олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы Светлана Журова.

Ранее Инфантино в беседе с британским телеканалом Sky отметил, что ФИФА должна изучить возможность снятия ограничений с российских команд в международных соревнованиях.

«Это хороший знак, — сказала Журова. — Но теперь важны действия, которые подтвердят намерения. Не один Инфантино принимает решения. Мы уже несколько лет живем в парадигме, что нужно смотреть на действия тех или иных международных чиновников. При этом возвращение российских футболистов может стать очень хорошим путеводным символом для других».

Российские клубы и сборные находятся под запретом на участие в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года из-за конфликта на Украине.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сёмин считает, что заявления президента ФИФА приближают конец санкций
Сегодня, 18:33
Колосков считает обнадёживающими слова главы ФИФА о России
Сегодня, 18:20
В «Кайсериспоре» рассчитывают, что Макаров усилит команду
31 января
Семак прокомментировал текущее состояние Вендела
30 января
Сорокин считает, что стал лучше за время выступления в «Кайрате»
30 января
Сорокин выделил европейский город, который напоминает Санкт-Петербург
30 января
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 