Колосков сказал, когда могут принять решение о допуске РФ к турнирам ФИФА

По мнению Вячеслава Колоскова, почетного президента Российского футбольного союза, решение о возможности участия российских клубов и национальных команд в международных турнирах должно быть принято советом Международной федерации футбола (ФИФА). Это решение может состояться до конгресса, запланированного на апрель.
Конгресс ФИФА пройдет 30 апреля в Ванкувере. Ранее президент организации Джанни Инфантино в интервью британскому телеканалу Sky сообщил, что важно рассмотреть вопрос об отмене отстранения российских команд от международных состязаний.
«Сначала ФИФА должен на исполкоме — совете принять такое решение. Они принимают решение, именно на исполкоме. На конгрессе можно об этом проинформировать, — сказал Колосков. — Следом за ними уже УЕФА последует автоматически. Я не думаю, что будет внеочередной конгресс или исполком для допуска России. Осталось немного, потерпим. Скорее, решение должно быть после очередного совета ФИФА».
Российские клубы и сборные были отстранены от участия в соревнованиях ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года в связи с конфликтом на Украине.