Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Мостовой не исключил подвижек в вопросе возвращения российских сборных

сегодня, 18:51

Бывший футболист Александр Мостовой считает, что слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможности снятия санкций с российских футбольных команд могут привести к изменению ситуации с их допуском к международным турнирам.

Инфантино ранее высказался за рассмотрение вопроса о снятии ограничений, введенных в 2022 году из-за ситуации на Украине.

«Трудно сказать, как повлияют заявления Инфантино на решение вопроса снятия санкций. Наверное, последует какой-то сдвиг. В любом случае это хороший сигнал, и мы видим, что в последнее время было послабление санкций в разных видах спорта», — сказал Мостовой.

Подписывайся в ВК
Все новости
Колосков сказал, когда могут принять решение о допуске РФ к турнирам ФИФА
Сегодня, 18:48
Свищёв считает, что футбол может завершить период отстранения россиян
Сегодня, 18:42
Журова оценила слова Инфантино по вопросу допуска российских команд
Сегодня, 18:40
Сёмин считает, что заявления президента ФИФА приближают конец санкций
Сегодня, 18:33
Колосков считает обнадёживающими слова главы ФИФА о России
Сегодня, 18:20
В «Кайсериспоре» рассчитывают, что Макаров усилит команду
31 января
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 