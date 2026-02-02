Мостовой не исключил подвижек в вопросе возвращения российских сборных

1770047473

сегодня, 18:51

Бывший футболист считает, что слова президента ФИФА о возможности снятия санкций с российских футбольных команд могут привести к изменению ситуации с их допуском к международным турнирам.

Инфантино ранее высказался за рассмотрение вопроса о снятии ограничений, введенных в 2022 году из-за ситуации на Украине.

«Трудно сказать, как повлияют заявления Инфантино на решение вопроса снятия санкций. Наверное, последует какой-то сдвиг. В любом случае это хороший сигнал, и мы видим, что в последнее время было послабление санкций в разных видах спорта», — сказал Мостовой.