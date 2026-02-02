Фетисов о словах Инфантино: «К этим заявлениям нужно относиться осторожно»

1770047800

сегодня, 18:56

, депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по хоккею, считает, что к заявлениям президента ФИФА нужно относиться с осторожностью. По его мнению, президент ФИФА не защищал сборные России во время их отстранения.

Ранее Инфантино высказывал британскому телеканалу Sky мнение, что ФИФА стоит рассмотреть возможность отмены отстранения российских команд от международных соревнований.

«Непонятно, почему вообще наша сборная была отстранена. Когда это происходило четыре года назад, от Инфантино не было каких-либо слов в поддержку российского спорта, он не говорил, что отстранение это что-то неправильное. Сейчас он вдруг поменял свою позицию, но он человек, управляющий мировым футболом, и должен понимать свою ответственность. К этим заявлениям нужно относиться осторожно», — сказал Фетисов.