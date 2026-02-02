Жуков надеется на возвращение к международным турнирам со следующего сезона

1770047997

сегодня, 18:59

, первый заместитель председателя Госдумы и почетный президент Олимпийского комитета России, выразил надежду, что российские футбольные клубы смогут участвовать в международных турнирах уже со следующего сезона.

Президент ФИФА сообщил телеканалу Sky, что организации следует рассмотреть возможность снятия ограничений с российских команд для участия в международных соревнованиях.

«Мы видим, что в разных видах спорта уже принимаются решения о возврате наших спортсменов. Причем речь уже идет о возврате с флагом и гимном. Я рад, что это дошло и до футбола. Надеюсь, что со следующего сезона наши команды уже будут играть в международных турнирах. В других видах спорта это происходит, причем уже не в одном, а в нескольких. Я думаю, что этот процесс будет ускоряться. Кроме того и Международный олимпийский комитет дает понять, что будет двигаться в этом направлении. Конкретных сроков нет, но некоторые федерации уже приняли решение, некоторые в процессе. Думаю, что и футбол должен последовать за ними», — сказал Жуков.