Обладатель «Золотого мяча» Бензема стал игроком «Аль-Хиляля»

сегодня, 00:02

Французский нападающий подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Хиляль», о чем информировала пресс-служба команды.

Подробности соглашения с 38-летним футболистом на данный момент не раскрыты.

С 2023 года Бензема играл за «Аль-Иттихад», с которым в 2025 году добился титула чемпиона Саудовской Аравии. Однако 29 января газета L'Equipe сообщила, что нападающий решил покинуть «Аль-Иттихад» после того, как клуб предложил ему контракт с уменьшенной зарплатой.

Ранее Бензема защищал цвета испанского «Реала» и французского «Лиона». В составе мадридской команды он четырежды становился чемпионом Испании, трижды завоевывал Кубок страны и пять раз выигрывал Лигу чемпионов. В 2022 году он был удостоен «Золотого мяча» как лучший игрок мира по версии журнала France Football. В «Реале» Бензема провел 648 матчей, забив 354 гола, и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.

В национальной сборной Франции Бензема выступал с 2007 по 2022 год, сыграв 97 матчей и забив 37 голов. В 2021 году он вместе с командой стал чемпионом Лиги наций, а на чемпионате мира 2022 года французская сборная завоевала серебряные медали.