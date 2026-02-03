Тайрик Джордж перешел из «Челси» в «Эвертон»

1770100235

вчера, 09:30

«Эвертон» оформил аренду нападающего молодёжной сборной Англии (U21) из «Челси» до конца сезона-2025/26 с опцией выкупа летом.

19-летний форвард, отличающийся взрывной скоростью и техникой и способный сыграть по всей линии атаки, присоединился к «ирискам» в последний день зимнего трансферного окна и сможет дебютировать за клуб в матче с «Фулхэмом» в субботу.