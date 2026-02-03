Top.Mail.Ru
Тайрик Джордж перешел из «Челси» в «Эвертон»

вчера, 09:30

«Эвертон» оформил аренду нападающего молодёжной сборной Англии (U21) Тайрика Джорджа из «Челси» до конца сезона-2025/26 с опцией выкупа летом.

19-летний форвард, отличающийся взрывной скоростью и техникой и способный сыграть по всей линии атаки, присоединился к «ирискам» в последний день зимнего трансферного окна и сможет дебютировать за клуб в матче с «Фулхэмом» в субботу.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 17:05
В составе ирисок у него будет больше шансов проявить себя с лучшей стороны.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 16:57
Статистика у него конечно не очень, да голы может забивать ..но статистика говорит о том что он постоянно в запасе сидит где бы он не был. Да молодой да перспективный, но таких то много - может Эвертон и раскроет умения игрока (лично я не верю), или просто он полгода в аренде побудет ...на скамейке.
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:14, ред.
...главное попасть в "девятку", не все себя оправдывают! Порой
цена идёт в противовес с способностями!!! А аренда это совсем
другое дело, не заиграл,гуд бай!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:27
Много их шатается между клубами... Всех и не упомнишь.
