«Атлетико» подписал трех игроков в последний день трансферного окна

«Атлетико» активно поработал перед закрытием зимнего трансферного окна.
Так, мадридский клуб и «Аталанта» договорились о трансфере нигерийского футболиста Адемолы Лукмана. Игрок подписал контракт с «Атлетико» до 30 июня 2030 года.
Кроме того, мадридцы и «Сиэтл Саундерс» согласовали трансфер мексиканского полузащитника Обеда Варгаса. Он также заключил с «матрасниками» контракт до лета 2030 года.
Третьим новичком испанской команды стал 20-летний хавбек Родриго Мендоса. Он перешел из «Эльче» и заключил контракт до 2031 года.
Рюдигер, Алаба, Карвахаль, - возрастные, по 32, 33 и 34 года, плюс все три очень травматичные.
Менди - уже все и забыли, кто это такой, и возраст и травмы, и сам по себе дерево.
Милитао - хороший защитник, но после крестов стал постоянным клиентом лазарета.
Трент - также очень травматичный игрок, который до сих пор не может выйти на тот уровень, ради которого его переманили из Ливерпуля.
Фран Гарсия - хороший, трудолбивый игрок, настоящий пахарь. Но больше резервный вариант, так как в основном бегунок, без особой техники, креатива и видения поля.
Итого, кто у нас остаётся: Каррерас, Хёйсен и Рауль Асенсио. Три молодых пацана, из которых два ЦЗ и один ЛЗ. И которых практически некем заменить, не считая совсем зелёных хлопчиков из Кастильи.
