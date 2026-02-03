Top.Mail.Ru
«Атлетико» подписал трех игроков в последний день трансферного окна

вчера, 09:36

«Атлетико» активно поработал перед закрытием зимнего трансферного окна.

Так, мадридский клуб и «Аталанта» договорились о трансфере нигерийского футболиста Адемолы Лукмана. Игрок подписал контракт с «Атлетико» до 30 июня 2030 года.

Кроме того, мадридцы и «Сиэтл Саундерс» согласовали трансфер мексиканского полузащитника Обеда Варгаса. Он также заключил с «матрасниками» контракт до лета 2030 года.

Третьим новичком испанской команды стал 20-летний хавбек Родриго Мендоса. Он перешел из «Эльче» и заключил контракт до 2031 года.

