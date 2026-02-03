Роналду раздумывает над уходом из «Аль-Насра» летом

1770111083

вчера, 12:31

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» планирует покинуть «Аль-Наср» в летнее трансферное окно, сообщает португальская Record.

40-летний форвард недоволен положением в саудовском клубе и рассматривает варианты возвращения в Европу или переход в MLS . Ранее A Bola писала о его претензиях к управлению Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии: «Аль-Наср» якобы не получил должного усиления в зимнее окно, в отличие от других команд под эгидой фонда.