Роналду раздумывает над уходом из «Аль-Насра» летом

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду планирует покинуть «Аль-Наср» в летнее трансферное окно, сообщает португальская Record.
40-летний форвард недоволен положением в саудовском клубе и рассматривает варианты возвращения в Европу или переход в MLS. Ранее A Bola писала о его претензиях к управлению Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии: «Аль-Наср» якобы не получил должного усиления в зимнее окно, в отличие от других команд под эгидой фонда.
2 февраля Роналду не попал в заявку на матч ПЛ Саудовской Аравии против «Аль-Рияда». Напомним, португалец — рекордсмен по голам за сборную, в ЛЧ, Евро и клубных ЧМ, пятикратный триумфатор ЛЧ, чемпион Европы и двукратный обладатель Лиги наций. С 2022 года он играет в «Аль-Насре».
Болейте за своих, а не против чужих!
