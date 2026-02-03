Top.Mail.Ru
Роналду раздумывает над уходом из «Аль-Насра» летом

вчера, 12:31

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду планирует покинуть «Аль-Наср» в летнее трансферное окно, сообщает португальская Record.

40-летний форвард недоволен положением в саудовском клубе и рассматривает варианты возвращения в Европу или переход в MLS. Ранее A Bola писала о его претензиях к управлению Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии: «Аль-Наср» якобы не получил должного усиления в зимнее окно, в отличие от других команд под эгидой фонда.

2 февраля Роналду не попал в заявку на матч ПЛ Саудовской Аравии против «Аль-Рияда». Напомним, португалец — рекордсмен по голам за сборную, в ЛЧ, Евро и клубных ЧМ, пятикратный триумфатор ЛЧ, чемпион Европы и двукратный обладатель Лиги наций. С 2022 года он играет в «Аль-Насре».

Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:53
На фоне отсутствия титулов с новой командой за 3 года ущербность всё больше бросается в глаза любителям футбола.
Сейчас он в активной фазе оправдания своего провала, потому и истерит, что якобы Гос фонд не уделяет должного внимания. Видите ли мало сильных партнёров покупает ему шейхи.

В Северной Америке Месси с худшей командой пару раз успел завоевать титулы, один из которых чемпионский.
Как тут вытерпеть всё это?
shur
shur ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
...да ни хай ползает, мне по ......!!!
Agamaga005
Agamaga005 ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:46
Криш давно зачах. Проиграл 12 финалов подря за Наср. Чего вам ещё нужно?
Если бы Месси ползал, то не сделал бы худшую команду чемпионом МЛС.
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:05
Да давай Рон в США, будем смотреть на противостояние с Месси
Брулин
Брулин
вчера в 18:27
Роналду давно уже созрел для покупки собственного футбольного клуба, а может быть и целой Лиги))) Когда наколотит свою вожделенную 1000 голов, надо ему завязывать и пойти по пути Бэкхема.
Sergo81
Sergo81
вчера в 17:43, ред.
Ну если в заявку не попал, то уйдёт, конечно. Но не выше млс. Там добьёт до 1000. И завершит так скомканно свою карьеру.
shur
shur
вчера в 16:55
STVA 1 :...всё,уламал, включил Матч Тв, усадил всю семью,смотрим!!!
Только не долго,ладно!
shur
shur ответ wmkf66hunja3 (раскрыть)
вчера в 16:50
...те и пригласят со своими запросами, в мире футбола денег немерено, А Рон пока такой один! Сколько сейчас Саня Овечкин стоит,а ?! Вот и думай! Имя +Опыт= Прибыль!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:49
Интересно, а какая реальная ситуация в клубе?
wmkf66hunja3
wmkf66hunja3
вчера в 16:42
Интересно кто его пригласит с его запросами
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:22, ред.
Доброго Здоровья, Володя!
Думаю персональным фанатам Роналду абсолютно безразлично, сколько будут платить их кумиру, для них, как и для фанатов Месси, главное будет кто больше из низ наколотит голов соперникам и в особенности в их очных противостояниях, ну а у нас появится лишний повод всё это обсудить на soccere и позабавиться, читая комментарии, в которых горлопаны будут доказывать, чей "футбольный идол" круче.
Болейте за своих, а не против чужих!
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:12
Откуда знать тебе что я люблю смотреть... Смотри что хочешь... И на кого хочешь..
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:10
Приветствую Иван! МЛС конечно не самая бедная лига, но не думаю что Рону будут платить в МЛС столько же, как и саудиты. Да м самому Рону не думаю, что нужно новое противостояние с Лео. Да и характер как грится...
sv_1969
sv_1969 ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:07
Ну да... Не даром сказано не сотвори себе кумира!!!
И разве я говорил что его посадят??? Вроде нет...
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:55, ред.
Если Криштиану не решил завязывать с футболом, то переход в один из клубов МЛС мог бы вновь возродить интригу противостояния двух звёзд текущего столетия Роналду и Месси. А за одно подогреть интерес к футболу в Америке, который пока так и не вышел там в число популярнейших видов спорта, в отличии от других стран мира.
Болейте за своих, а не против чужих!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:10
в Европе набивать статистику мало что получится.
хотя есть чемп Фарерских остров.
а в МЛС....но ведь Роналду говорил, что МЛС даже не входит в топ-10))))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:09
Можно провести хорошую карьеру и уйти с высоко поднятой головой как делают многие легенды футбола, но бывают и такие как гей-нарцисс, которые только позорятся и оставляют о себе только негативные воспоминания.
После Реала дырявый развалил Юве, который до сих пор не может прийти в себя утратив свои позиции и в добавок дырявый до сих пор доит их.
После ужасной игры за МЮ и многочисленных скандалов 21я оказался никому не нужен в Европе, все уважающие клубы отказались от него.
А лучше всех объяснили отказ в Дортмунде.
"В целом значимость «Боруссии» Дортмунд не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Прежде всего, мы футбольный клуб".
Опустили дырявого ниже плинтуса.
После таких унижении пришлось уволить даже своего друга агента Мендеша и опуститься до Ближнего Востока уехавк шейхам, хотя ещё в 2015 году насмехался над Хави.
"Он уехал в Катар, потому что никому не нужен".
А где вообще дно у дырявого гея-нарцисса?
Он с каждым годом пробивает его всё глубже и глубже.
В 2026 году поедет на ЧМ?
Точно будет провал, скандал, истерика и что дальше? Пингвины в погоне за дешёвым "рекордом?
Самый позорный конец карьеры в истории футбола!!!
Nenash
Nenash
вчера в 15:01
Последней каплей был переход Бензема в Хиляль. А может стоит уже сейчас кинуть Наср и заняться "самоподготовкой"? .. Так уже было в МЮ перед ЧМ-22..🤔🤭
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 14:54
накинут 100 млн и останется
adekvat
adekvat
вчера в 14:46
Давно пора уже бутсы на золотой гвоздь повесить.
sgqb5vcj2chk
sgqb5vcj2chk
вчера в 14:36
До весны ещё планы поменяются
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 14:30
...так кто ж его посадит,Он же памятник! Ну кто может всерьёзь Рона
опустить,чудак человек???!!! Или Лео к примеру???!!!
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:26
...так,мы давно МатчТв не смотрим, Лига на ОККО рулит! Ну а Вам остаётся Д----о смотреть,на халяву,как Вы любите....!!!
75q3z39dqb6x
75q3z39dqb6x
вчера в 14:07
Дополнительные 10 млн. остудят его пыл.
mvqye3eq9qkj
mvqye3eq9qkj
вчера в 14:06
Опять цену себе набивает. Когда же он уже лопнет?
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:03
Не даром говорят:" Репутация зарабатывается годами, а теряется за мгновение…"
STVA 1
STVA 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:59
Ну если чего срач тв(матч тв) его может принять))))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:54
Обиделся маленький....
112910415
112910415
вчера в 13:42
нигде героя не понимают ...(((
vaegm6xkg4wj
vaegm6xkg4wj
вчера в 13:35
Он так и не понял, что его клубы ничего не могут выиграть только из-за него, ведь вместо побед приходится весь матч на его голы играть, еще и давно сдувшегося своего кореша Феликса притащил, чтобы комфортнее тусовалось, че ж ты тогда не ныл, чтобы нормального напа взяли, или это другое?
