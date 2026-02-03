Журова раскритиковала Гашека за его слова в адрес Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино своим заявлением о возможном возвращении российских клубов и сборных продемонстрировал любовь к футболу и стремление к его развитию, считает депутат Госдумы Светлана Журова.
Ранее Инфантино в интервью Sky призвал ФИФА рассмотреть снятие отстранения российских команд от международных турниров. Бывший чешский хоккеист Доминик Гашек резко раскритиковал главу ФИФА, обвинив его в поддержке России.
Журкова сказала:
А Гашек не думает, что Инфантино просто любит и хочет развивать футбол? Президент ФИФА четко выразился, что хочет развивать футбол. У нас в России, что бы ни было, футбол — вид спорта номер один. Россия выпала из мирового футбола, это плохо, и так не должно было быть. Да, у нас нет такого количества побед на чемпионатах мира, но мы были в истории мирового футбола. Сам Инфантино был на нашем чемпионате мира и может сказать, что он был лучшим в истории. И ведь президент ФИФА пока только высказал мнение, и сразу в его адрес полетели оскорбления. После этого ты думаешь, о чем все эти люди? Где спорт, где у них культура? Ведут себя просто беспредельно.