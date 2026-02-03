ПАОК и «Кайсериспор» обсуждают аренду Чалова

ПАОК ведёт переговоры с «Кайсериспором» об аренде российского нападающего Фёдора Чалова до лета, сообщили в пресс-службе греческого клуба.
«Мы обсуждаем с турками возможность аренды Чалова до конца сезона», — отметили в ПАОКе.
27-летний форвард выступает за ПАОК с августа 2024 года. В этом сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах (3 гола, 1 ассист), последний раз вышел на поле 6 января в Кубке Греции против «Атромитоса» (1:1, 5:4 по пенальти).
«Кайсериспор», идущий 17-м в Суперлиге Турции, в январе уже подписал россиянина Дениса Макарова.
Теперь с интересом буду следить, как наши игроки проявят себя в сложившейся ситуации и на сколько оправдают надежды руководства Кайсериспора и их болельщиков.
Болейте за своих, а не против чужих!
Там мастерства очень мало. А, наверное, это имеет куда более прямое отношение к спасению команды.
