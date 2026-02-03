Top.Mail.Ru
ПАОК и «Кайсериспор» обсуждают аренду Чалова

вчера, 15:55

ПАОК ведёт переговоры с «Кайсериспором» об аренде российского нападающего Фёдора Чалова до лета, сообщили в пресс-службе греческого клуба.

«Мы обсуждаем с турками возможность аренды Чалова до конца сезона», — отметили в ПАОКе.

27-летний форвард выступает за ПАОК с августа 2024 года. В этом сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах (3 гола, 1 ассист), последний раз вышел на поле 6 января в Кубке Греции против «Атромитоса» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Кайсериспор», идущий 17-м в Суперлиге Турции, в январе уже подписал россиянина Дениса Макарова.

czbm83rp5zmf
czbm83rp5zmf
вчера в 22:52
Чтоб Макарову не скучно было на базе
stanichnik
stanichnik ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
Делать ставки и заключать пари не будем, а посмотрим, как сыграют в ближайшем туре с середняком ТТ, который тоже не особо отличается результативной игрой в атаке. А окончательные выводы во второй половине мая, благо матчей ещё почти пол сезона, да и календарь благоприятный, больше половины игр с конкурентами на домашнем стадионе.
Groboyd
Groboyd ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:05
Я как раз всё прочитал. Мастерства нет как у этрй троицы, так и у команды. Поэтому большие сомнения, что им по силам спасти команду.
stanichnik
stanichnik ответ Groboyd (раскрыть)
вчера в 19:03, ред.
Вы читаете не всё, к тому же невнимательно, и плюс оставляете без ответа заданный вам вопрос. Если не хотите отвечать, так и скажите. И тогда я пойму, что далее вести диалог нет никакого смысла.
Groboyd
Groboyd ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:51
Я внимательно и прочитал. Там нависано вполне по силам.
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:44
Доброго здоровья, Филипп.
...Там мастерства очень мало.
Это к кому относится к нашим футболистам или ко всей команде в целом?
Лично у меня сейчас нет сто процентной гарантии, что Кайсериспору удастся решить все свои проблемы, но то что и Чалов, и Макаров, и Онугха, который на сегодня является лидером по забитым мячам в команде, приложат для этого максимум усилий(русский язык им в помощь), я не сомневаюсь. А как у них будет получаться, вот за этим я буду следить. О чём и написал в своём комментарии. (Читайте внимательнее)
Болейте за своих, а не против чужих!
s9vrmfmfgsa8
s9vrmfmfgsa8
вчера в 18:00
Он уже зачах, и на фиг никому не нужен, разве что задарма.
shur
shur
вчера в 17:52
...как то Федя был мне симпатичен в ЦСКА, а дальше Дядя Фёдор
неправильно бутерброд стал кушать, лучше бы дома чалился!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:36, ред.
Если все наши будут в оптимальной форме, то помогут Кайсериспору выбраться из зоны вылета
В любом другом случае потопят и себя и клуб
баск
баск
вчера в 17:28
три русских богатыря Кайсери
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:11
на Сафонова нет денег у Кайсериспора, чтоб спасти сезон))
зато ставка на атакующее русское трио может оправдаться.
посмотрим.
Groboyd
Groboyd ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:44
Исходя из чего они могут это сделать? Так как говорят на одном яыке? Этого разве достаточно?
Там мастерства очень мало. А, наверное, это имеет куда более прямое отношение к спасению команды.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:12, ред.
Трио из россиян Онугха-Макаров-Чалов в турецком Кайсериспоре, это конечно не миланское трио Гуллит-ван Бастен-Райкард, своей игрой прославившее итальянский клуб в Европе в конце восьмидесятых, но всё же спасти терпящий бедствие в этом сезоне клуб, вполне может.
Теперь с интересом буду следить, как наши игроки проявят себя в сложившейся ситуации и на сколько оправдают надежды руководства Кайсериспора и их болельщиков.
Болейте за своих, а не против чужих!
