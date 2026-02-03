ПАОК и «Кайсериспор» обсуждают аренду Чалова

1770123345

вчера, 15:55

ПАОК ведёт переговоры с «Кайсериспором» об аренде российского нападающего Фёдора Чалова до лета, сообщили в пресс-службе греческого клуба.

«Мы обсуждаем с турками возможность аренды Чалова до конца сезона», — отметили в ПАОКе.

27-летний форвард выступает за ПАОК с августа 2024 года. В этом сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах (3 гола, 1 ассист), последний раз вышел на поле 6 января в Кубке Греции против «Атромитоса» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Кайсериспор», идущий 17-м в Суперлиге Турции, в январе уже подписал россиянина Дениса Макарова.