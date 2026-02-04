ПАОК согласовал аренду Чалова в клуб, к которому присоединился Макаров

Согласно последней информации, поступившей из пресс-службы ПАОКа, достигнуто соглашение об аренде российского футболиста Федора Чалова в турецкий клуб «Кайсериспор» до июня.
«Аренда согласована. До июня», — сказал собеседник агентства.
Федор Чалов является игроком ПАОКа с августа 2024 года. На данный момент в его активе 24 матча в различных турнирах в нынешнем сезоне, включая 3 забитых мяча и 1 голевую передачу. Последний раз он выходил на поле в составе ПАОКа 6 января в матче Кубка Греции против «Атромитоса», который завершился победой ПАОКа (1:1, 5:4 в серии пенальти).
Турецкий «Кайсериспор», в который присоединится Чалов, в настоящее время занимает 17-е место в чемпионате Турции. В январе в команду уже перешел другой российский футболист, полузащитник Денис Макаров.
Как говорится, пути господни неисповедимы, всё может быть. Но по некоторым данным, клуб который собрался возглавить Юран располагается недалеко от зоны вылета, а Кайсериспор находится на предпоследнем месте, как раз в опасной зоне, так что это скорее всего какой-то другой.
Болейте за своих, а не против чужих!
Как говорится, пути господни неисповедимы, всё может быть. Но по некоторым данным, клуб который собрался возглавить Юран располагается недалеко от зоны вылета, а Кайсериспор находится на предпоследнем месте, как раз в опасной зоне, так что это скорее всего какой-то другой.
Болейте за своих, а не против чужих!