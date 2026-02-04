Top.Mail.Ru
ПАОК согласовал аренду Чалова в клуб, к которому присоединился Макаров

вчера, 11:42

Согласно последней информации, поступившей из пресс-службы ПАОКа, достигнуто соглашение об аренде российского футболиста Федора Чалова в турецкий клуб «Кайсериспор» до июня.

«Аренда согласована. До июня», — сказал собеседник агентства.

Федор Чалов является игроком ПАОКа с августа 2024 года. На данный момент в его активе 24 матча в различных турнирах в нынешнем сезоне, включая 3 забитых мяча и 1 голевую передачу. Последний раз он выходил на поле в составе ПАОКа 6 января в матче Кубка Греции против «Атромитоса», который завершился победой ПАОКа (1:1, 5:4 в серии пенальти).

Турецкий «Кайсериспор», в который присоединится Чалов, в настоящее время занимает 17-е место в чемпионате Турции. В январе в команду уже перешел другой российский футболист, полузащитник Денис Макаров.

25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:14
Будь он похитрее и попронырливее, мог бы дельфинить в Зените на хорошем контракте. Но Евгений армейский ему подпортил карьеру
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:12, ред.
Федя пример "качественной" трансферной политики армейцев
Удачи ему в теплых краях
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:39, ред.
ЦСКА→ Базель→ ПАОК→ «Кайсериспор»......

Если идти не в ту сторону...то до Реала ещё клубов 16-17......
Сломанный компас - причина многих непонятных карьер....
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 16:39
нигде он уже не сыграет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:56
Слабовато сыграл в ПАОК ,может в Турции сыграет получше.
h234u73wks7r
h234u73wks7r
вчера в 14:50
Теперь там Юрана только не хватает
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:48
Похоже сегодня основные новости из Турции.
vu9qvxy8d4nj
vu9qvxy8d4nj
вчера в 14:42
Не привыкли наши футболисты бороться за выживание, не в тот клуб идут.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:08
Похоже, что в Греции у Федора, мягко говоря, получается не всё. Может в Турции 🇹🇷 заиграет. С Макаровым это проще будет.
stanichnik
stanichnik ответ Wiamdex (раскрыть)
вчера в 14:07
Доброго здоровья, Wiamdex.
Как говорится, пути господни неисповедимы, всё может быть. Но по некоторым данным, клуб который собрался возглавить Юран располагается недалеко от зоны вылета, а Кайсериспор находится на предпоследнем месте, как раз в опасной зоне, так что это скорее всего какой-то другой.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
вчера в 13:57, ред.
Не видел ни одной игры Чалова в Греции, представления не имею. Но в ЦСКА, он начинал не плохо- был на виду, забивал. Особо яркой игрой Чалов не выделялся, но был крепким и острым форвардом, могущим самостоятельно решить судьбу эпизода... Думаю, его отъезд в Европу многое подпортил. Есть футболисты, которым Европа противопоказана- Чалов один из них. Уверен, останься он в ЦСКА, успехи и футбольная карьера были бы намного лучше. А так, фактически- загубленная европейская карьера, так же, как у Захаряна... Однако, 27 лет- расцвет для нападающего, а значит, ещё не всё потеряно... Любопытно будет понаблюдать за игрой Макарова и Чалова в одной команде, и пусть повезет обоим!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:57
Может в Турции будет больше играть
lazzioll
lazzioll ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:52
были времена.. агент через день придумывал куда Чалова зовут. то в Челси, то в Баварию, то в ВестХэм за стопицот мильенов. я бы конечно постеснялся такое выдумывать глядя на Чалова, но агент на то он и агент, деньги за это получает.
112910415
112910415
вчера в 13:29
даже грекам не нужен ... печаль
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:24
Началась болтанка по пердивам...
urebh75857y7
urebh75857y7
вчера в 13:22
Вариант конечно не супер, но и не совсем плохой. Клуб небедный и не без истории. Большой, достаточно развитый город ( не столицы конечно и не побережье, но и не совсем восточная Турция типа Газиантепа или Хатая) где могут стать местными звездами. Покажут себя хорошо, спасутся, будет еще шанс реанимировать карьеру - Кайсери может в следующем сезоне решать совсем другие задачи или получить какое-то хорошее предложение, контракты короткие ничего не теряют.
adekvat
adekvat ответ Wiamdex (раскрыть)
вчера в 13:19
Думаю нет, они собирают только тех у кого фамилия на ов заканчивается.
shlomo
shlomo
вчера в 13:19
Ну при всех симпатиях к Феде, время показало что форвардом по европейским меркам он является не то чтобы средним, а скорее даже послабее среднего. Не сказать чтоб в ЦСКА феерил, а в остальных командах и вовсе был блеклой тенью себя самого. Может конечно с командами не везло, но верится слабо... Удачи в Турции
Байкал-38
Байкал-38 ответ Wiamdex (раскрыть)
вчера в 12:39
Но это не исключено...
Wiamdex
Wiamdex ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 12:36, ред.
Пока нет новости про трансфер Садыгова младшего в этот клуб.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Wiamdex (раскрыть)
вчера в 12:24
Если возле этого клуба появилась тень Садыгова, то точно тот.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:20
Поню Чалова аж в Челси Абрамовича сватали, какие то нереальные суммы называли... а по итогу с каждым годом деградация.
Теперь уже и в Греции поняли, что Чалов это полный шлак.
Wiamdex
Wiamdex
вчера в 12:19
У меня встал большущий-пребольшущий вопрос: А уж не тут ли собирается тренировать Юран?
