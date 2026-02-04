ПАОК согласовал аренду Чалова в клуб, к которому присоединился Макаров

1770194559

вчера, 11:42

Согласно последней информации, поступившей из пресс-службы ПАОКа, достигнуто соглашение об аренде российского футболиста в турецкий клуб «Кайсериспор» до июня.

«Аренда согласована. До июня», — сказал собеседник агентства.

Федор Чалов является игроком ПАОКа с августа 2024 года. На данный момент в его активе 24 матча в различных турнирах в нынешнем сезоне, включая 3 забитых мяча и 1 голевую передачу. Последний раз он выходил на поле в составе ПАОКа 6 января в матче Кубка Греции против «Атромитоса», который завершился победой ПАОКа (1:1, 5:4 в серии пенальти).

Турецкий «Кайсериспор», в который присоединится Чалов, в настоящее время занимает 17-е место в чемпионате Турции. В январе в команду уже перешел другой российский футболист, полузащитник Денис Макаров.