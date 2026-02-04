Юран положительно оценил трансфер Макарова в «Кайсериспор»

1770195653

вчера, 12:00

Российский тренер , ранее возглавлявший турецкий клуб «Серик Беледиеспор», отметил, что полузащитник обладает необходимыми качествами для успешной игры в турецкой Суперлиге.

Дебют россиянина за «Кайсериспор» состоялся 1 февраля в матче против «Галатасарая», который завершился поражением его команды со счётом 0:4.

«Денис не получал должной практики в „Динамо“, а футболисту хочется играть. Суперлига — классный турнир, ты получаешь удовольствие от ажиотажа в каждом матче. Он по манере игры подходит турецкой Суперлиге, быстрый, может обыграть. Болельщики в Турции любят таких футболистов, — сказал Юран. — Денис эффективен в атаке, с дриблингом, может забить. Думаю, что этот трансфер положителен для него. Конечно, нужно будет смотреть, как быстро адаптируется в коллективе, думаю, что проблем не будет».

Ранее Макаров выступал за московское «Динамо», где провёл 121 матч во всех турнирах, забив 22 гола и сделав 14 голевых передач. Он подписал контракт с «Кайсериспором» до конца текущего сезона.