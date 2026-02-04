Top.Mail.Ru
Юран положительно оценил трансфер Макарова в «Кайсериспор»

вчера, 12:00

Российский тренер Сергей Юран, ранее возглавлявший турецкий клуб «Серик Беледиеспор», отметил, что полузащитник Денис Макаров обладает необходимыми качествами для успешной игры в турецкой Суперлиге.

Дебют россиянина за «Кайсериспор» состоялся 1 февраля в матче против «Галатасарая», который завершился поражением его команды со счётом 0:4.

«Денис не получал должной практики в „Динамо“, а футболисту хочется играть. Суперлига — классный турнир, ты получаешь удовольствие от ажиотажа в каждом матче. Он по манере игры подходит турецкой Суперлиге, быстрый, может обыграть. Болельщики в Турции любят таких футболистов, — сказал Юран. — Денис эффективен в атаке, с дриблингом, может забить. Думаю, что этот трансфер положителен для него. Конечно, нужно будет смотреть, как быстро адаптируется в коллективе, думаю, что проблем не будет».

Ранее Макаров выступал за московское «Динамо», где провёл 121 матч во всех турнирах, забив 22 гола и сделав 14 голевых передач. Он подписал контракт с «Кайсериспором» до конца текущего сезона.

STVA 1
STVA 1
вчера в 18:08
Один плюс точно есть. Пивка есть с кем попить))) Ну а если серьёзно, то вдвоём веселее
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:11
Доброго здоровья, Alex.
Когда игроки обещают выучить другой язык ещё можно понять, ведь у них, как правило, долгосрочные контракты, но у тренеров в наше время жизнь в футбольных клубах очень скоротечна, так что это вряд ли.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:58
Быстрее бы Юран уже официально оформил контракт с новым клубом. Кстати, грозился выучить турецкий язык.
k4t79xrmwdmd
k4t79xrmwdmd
вчера в 16:51
Теперь болеть за Кайсериспор будем
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:33
Следующий соперник будет проще, может и Чалов успеет сыграть за Кайсериспор
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:25
если покажет себя в лучшей стороны, тогда найдется клуб в турецкой лиге.
adekvat
adekvat
вчера в 16:13
Время покажет, сейчас еще Чалов подтянется к нему.
sv_1969
sv_1969 ответ wpfccyccmc55 (раскрыть)
вчера в 16:04
дебют не абы с кем был , а с Сараем на выезде)))) Там тяжело всем
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:02
Только мне кажется со временем увидим что это за трансфер был
wpfccyccmc55
wpfccyccmc55
вчера в 14:47
Уже с дебюта все пошло не по плану....
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:33, ред.
stanichnik

вчера в 14:33, ред.

Надо признаться, что наряду со всеми перечисленными Юраном достоинствами в игре Макарова, есть всё же один существенный недостаток, Денис иногда заигрываясь, грешит индивидуальными действиями. Но, если ему удастся найти взаимодействие с партнёрами, то кпд от его игры может стать значительно выше и этому, как раз может поспособствовать наличие других российских игроков в команде. Удачи ему в новом клубе.
Болейте за своих, а не против чужих!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:16
У Макарова нет другого выхода, как стараться — слишком короткий контракт... А доказывать есть и кому, и что...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:46
если Макаров наберет форму, сможет выстрелить, стать звездой местного клуба.
хотя...в аутсайдере в Турции карьеру перезапустить невозможно.
ypmn3957zkka
ypmn3957zkka
вчера в 12:41
Юран знает, он уже специалист по Турции
Capral
Capral
вчера в 12:40
А что осталось другим?!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:31
Осталось только Юрану возглавить этот клуб и благополучно вылететь в первую лигу чемпионата Турции.
