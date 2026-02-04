Чалов продолжит карьеру в «Кайсериспоре»

1770213495

вчера, 16:58

Турецкий клуб «Кайсериспор» объявил о том, что российский футболист , выступавший за греческий ПАОК , перешел в команду на правах аренды.

Аренда действует до завершения текущего сезона.

В августе 2024 года Чалов присоединился к составу ПАОКа. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах различных турниров, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу. Последний матч 27-летний Чалов провел за ПАОК 6 января в матче Кубка Греции против «Атромитоса» (1:1, 5:4 по пенальти). До этого футболист выступал за швейцарский «Базель» и московский ЦСКА . В составе ЦСКА он завоевал Кубок (2023) и Суперкубок России (2018). В сезоне 2018/19 Чалов возглавил список бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 15 голов.

«Кайсериспор» располагается на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. В январе в состав команды присоединился российский полузащитник Денис Макаров, а также в ее составе выступает российский форвард Герман Онугха.