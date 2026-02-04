Top.Mail.Ru
Чалов продолжит карьеру в «Кайсериспоре»

вчера, 16:58

Турецкий клуб «Кайсериспор» объявил о том, что российский футболист Федор Чалов, выступавший за греческий ПАОК, перешел в команду на правах аренды.

Аренда действует до завершения текущего сезона.

В августе 2024 года Чалов присоединился к составу ПАОКа. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 матчах различных турниров, забив 3 гола и сделав 1 результативную передачу. Последний матч 27-летний Чалов провел за ПАОК 6 января в матче Кубка Греции против «Атромитоса» (1:1, 5:4 по пенальти). До этого футболист выступал за швейцарский «Базель» и московский ЦСКА. В составе ЦСКА он завоевал Кубок (2023) и Суперкубок России (2018). В сезоне 2018/19 Чалов возглавил список бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 15 голов.

«Кайсериспор» располагается на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции. В январе в состав команды присоединился российский полузащитник Денис Макаров, а также в ее составе выступает российский форвард Герман Онугха.

Антон Димеденков
Антон Димеденков
сегодня в 13:30
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:59
"Волюнтаризм !" ...Тьфу ты, Онугху ! Тьфу,ты! В моём доме прошу не выражаться!!!
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 21:54
А мне фиолетово на это Чало..
particular
particular
вчера в 21:25
"российский футболист", - уже язык не поворачивается называть его форвардом...
stanichnik
stanichnik ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:13
Доброго Здоровья, shlomo!
Галатасарай может выдохнуть, они уже сыграли на этих выходных в прошедшем туре. :))
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:59
Надеюсь Чалов сможет выйти на поле уже в ближайшем матче.... Кстати, про Онугху совсем забыли, он тоже там. Ждём игру...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:57
Докатился ...и что ему плохо было в цска..???
YNWA
YNWA
вчера в 18:54
Этот переход шаг вперёд!
cunq9mcju2zj
cunq9mcju2zj
вчера в 18:53
Феди надо поднапрячься, чтоб успеть себя проявить
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:45
Ну вот это уже произошло — быстро сработали.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 18:39
Лучшая защита это атака, так подумали боссы Кайсериспоре)))
sv_1969
sv_1969 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:06
Думаю не узнаем, жалеет или нет
112910415
112910415
вчера в 17:52
не жалеет , что покинул ЦСКА ?
lazzioll
lazzioll
вчера в 17:45, ред.
им бы защитников искать, а не посредственных напов. больше 40 голов пропущено за 20 игр. хотя там и забито мало
shlomo
shlomo
вчера в 17:38
Галатасарай и Фенербахче запаниковали... :))))
j7n2xtudckx7
j7n2xtudckx7
вчера в 17:37
"Путешествие дяди Феди по Европе", часть вторая.....
