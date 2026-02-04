Эракович перешел из «Зенита» в «Црвену Звезду»
1770222506
«Зенит» и «Црвена Звезда» достигли договоренности о переходе защитника в сербский клуб на правах аренды. Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2025/26.
Эракович играл за «Зенит» с 2023 года. Он провел за команду 85 матчей.
["news\/1422450\/infantino-dzhanni","news\/1422449\/infantino-dzhanni","news\/1422447\/inter-torino","news\/1422448\/manchester-siti-nyukasl-yunayted","news\/1422443\/saraviya-rodrigo-rostov","news\/1422442\/kante-ngolo-fenerbahche","news\/1422440\/krishtianu-ronaldu-al-nasr","news\/1422434\/chalov-fyodor-kayserispor","news\/1422429\/yuran-sergey-kayserispor","news\/1422428\/chalov-fyodor-kayserispor","news\/1422427\/svishchyov-dmitriy","news\/1422426\/yuran-sergey","news\/1422424\/albasete-barselona","news\/1422423\/arsenal-chelsi","news\/1422422\/bolonya-milan","news\/1422421","news\/1422420","news\/1422419\/perren-gaetan-lill","news\/1422418\/dzhon-dzhon","news\/1422417\/sen-maksimen-allen-lans","news\/1422416\/cska-krasnodar","news\/1422410\/infantino-dzhanni","news\/1422412\/hudyakov-daniil-shturm","news\/1422414","news\/1422409\/lokomotiv","news\/1422406\/rzaev-veysal-kapaz","news\/1422407\/luchesku-mircha-rumyniya","news\/1422408\/zenit-dinamo","news\/1422404\/svishchyov-dmitriy","news\/1422405\/chalov-fyodor-kayserispor"]
еще обязательно перед хорошей карьерой в РФ потусоваться а потом уже в топ клубах блистать)) как Видич, Иванович в МЮ и Челси играли на багаже опыта из Спартака и Локо)
вот этот уже крещение РФ футболом прошел - можно и в Ливерпуль
еще обязательно перед хорошей карьерой в РФ потусоваться а потом уже в топ клубах блистать)) как Видич, Иванович в МЮ и Челси играли на багаже опыта из Спартака и Локо)
вот этот уже крещение РФ футболом прошел - можно и в Ливерпуль
ибо в 31 янв Партизан дома потерял очки и отдал первое место ЦЗ..
ибо в 31 янв Партизан дома потерял очки и отдал первое место ЦЗ..