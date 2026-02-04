Эракович перешел из «Зенита» в «Црвену Звезду»

1770222506

вчера, 19:28

«Зенит» и «Црвена Звезда» достигли договоренности о переходе защитника в сербский клуб на правах аренды. Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2025/26.

Эракович играл за «Зенит» с 2023 года. Он провел за команду 85 матчей.