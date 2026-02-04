Top.Mail.Ru
Эракович перешел из «Зенита» в «Црвену Звезду»

вчера, 19:28

«Зенит» и «Црвена Звезда» достигли договоренности о переходе защитника Страхини Эраковича в сербский клуб на правах аренды. Соглашение между сторонами действует до конца сезона-2025/26.

Эракович играл за «Зенит» с 2023 года. Он провел за команду 85 матчей.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 10:30
А ты не в курсе, что Газпром и в Сербии рулит всем? Там уак и у нас всё решают деньги
Горожане
Горожане
сегодня в 07:13
В гостях хорошо, а дома лучше!
CCCP1922
CCCP1922 ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 01:41
Югославия почти всегда поставляла в Европу игроков высокого уровня... Сейчас небольшой перерыв...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:00
85 матчей за три года это нормально.. Видно принципиально решили избавиться от него. Из аренды он в Питер не вернётся
9szdmdy4fayj
9szdmdy4fayj
вчера в 20:54
Играть на Родине, в составе лидера, наверно будет поприятние
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:51
Это для Црвены Звезды усиление... Или, как минимум, увеличение вариантов игровых схем...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:47, ред.
пока Партизан подписывает только свободных агентов, примеру, они вернули Эделара из Зенита, Црвена Звезда мощно закупает, и плюс по арендам договаривается. думаю, что ЦЗ возьмет чемпионский титул.
ибо в 31 янв Партизан дома потерял очки и отдал первое место ЦЗ..
lazzioll
lazzioll
вчера в 20:12, ред.
вернулся домой получается. хорошие молодые защитники югославы нечастое явление, им надо опыта набираться и к годам 28-30 они на пике. кто-то типа Гвардиола Йошки - это скорее исключение.

еще обязательно перед хорошей карьерой в РФ потусоваться а потом уже в топ клубах блистать)) как Видич, Иванович в МЮ и Челси играли на багаже опыта из Спартака и Локо)

вот этот уже крещение РФ футболом прошел - можно и в Ливерпуль
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:11
Думаю там он будет больше играть
Муравьед
Муравьед
вчера в 20:11
Пошел за трофеями.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:10
Ну что же успехов ему в ЦЗ
