Криштиану Роналду продолжает тренироваться с «Аль‑Насром» в обычном режиме, несмотря на недовольство ситуацией в клубе и слухи о возможном уходе.
Он остаётся в Эр‑Рияде и не пропустил ни одной тренировки на базе команды, хотя не участвовал в матче, выигранном 1:0 у «Аль‑Рияда», на фоне разговоров о его будущем и обеспокоенности тем, что «Аль‑Наср» получает меньшую финансовую поддержку по сравнению с «Аль‑Хилялем» и другими клубами.
По данным португальского издания Record, Роналду участвует во всех запланированных занятиях и готовится вместе с командой к игре против «Аль‑Иттихада», но при этом не ожидается, что он выйдет на поле из‑за продолжающейся протестной позиции, которая может затянуться на несколько недель, пока не будет найдено решение.
Роналду знает, что никому не нужен, так что никуда Роналду не уйдет.
но набивает себе цену и давит новых трансферов.
думает. что все арабы прогнутся перед ним.
своим демаршем он только вредит клубу.
еще один момент.
Аль Хиляль переходит к новому частному владельцу.
то есть, Суверенный фонд Сауд.Аравии больше не имеет контроля над Аль Хилял.
а вот Аль Наср, Аль Иттихад и Аль Ахли пока не готовы перейти к частные руки.
поэтому у них меньше траты на трансферы.
новым владельцам меньше головной боли будет.
им решать, кого оставит, а кого покупать.
поэтому Аль Иттихад не нашел денег на продления контракта Бензама,
а вот новый владелец Аль Хиляль нашел денег и выкупил Бензема.
