Роналду продолжает тренироваться с «Аль-Насром», несмотря на конфликт

вчера, 21:15

Криштиану Роналду продолжает тренироваться с «Аль‑Насром» в обычном режиме, несмотря на недовольство ситуацией в клубе и слухи о возможном уходе.​

Он остаётся в Эр‑Рияде и не пропустил ни одной тренировки на базе команды, хотя не участвовал в матче, выигранном 1:0 у «Аль‑Рияда», на фоне разговоров о его будущем и обеспокоенности тем, что «Аль‑Наср» получает меньшую финансовую поддержку по сравнению с «Аль‑Хилялем» и другими клубами.​

По данным португальского издания Record, Роналду участвует во всех запланированных занятиях и готовится вместе с командой к игре против «Аль‑Иттихада», но при этом не ожидается, что он выйдет на поле из‑за продолжающейся протестной позиции, которая может затянуться на несколько недель, пока не будет найдено решение.​

112910415
112910415
сегодня в 05:49
любовь к деньгам победит всегда !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:59
Шейхам гнать надо этого петушару в опу.
Дырявый уже не вывозит, а истерики всё громче и писклявее.
Хотя может шейхи подслушали Заремку, для которой популярность Спартака важнее результатов.
В любом случае дырявый гей-нарцисс с каждым годом падает всё ниже и ниже пробивая дно рекордов.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:48
Скоро они демонстративно будут мириться... Детский сад.
STVA 1
STVA 1 ответ 8e47wntky59g (раскрыть)
сегодня в 00:16, ред.
Наверное у них статья есть три туза, как называлась при Союзе 33 статья за прогулы)))
Nenash
Nenash
вчера в 23:51
PIF умыли его.. Можешь не играть.. ☝️😄
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:28
Работа,есть работа надо тренироваться.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:18, ред.
Record врет.
Роналду знает, что никому не нужен, так что никуда Роналду не уйдет.
но набивает себе цену и давит новых трансферов.
думает. что все арабы прогнутся перед ним.
своим демаршем он только вредит клубу.
еще один момент.
Аль Хиляль переходит к новому частному владельцу.
то есть, Суверенный фонд Сауд.Аравии больше не имеет контроля над Аль Хилял.
а вот Аль Наср, Аль Иттихад и Аль Ахли пока не готовы перейти к частные руки.
поэтому у них меньше траты на трансферы.
новым владельцам меньше головной боли будет.
им решать, кого оставит, а кого покупать.
поэтому Аль Иттихад не нашел денег на продления контракта Бензама,
а вот новый владелец Аль Хиляль нашел денег и выкупил Бензема.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:07
Скорее всего конфликта и нет никакого....
8e47wntky59g
8e47wntky59g
вчера в 22:58
Ходить на тренировки надо, иначе за прогулы уволят
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:46
А кому он ещё нужен. Ему форму надо как-то поддерживать до ЧМ.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:13
А разве нет штрафов в клубе?
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:55, ред.
Как настоящий профессионал добросовестно поддерживает физическую форму на тренировках, но если отказывается играть, то должен подвергнуться самым серьёзным финансовым санциям.
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:52, ред.
Да, планы о переходе есть .... Но бойкота, видимо, не будет. Роналду как ни как профессионал.
