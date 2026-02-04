Роналду продолжает тренироваться с «Аль-Насром», несмотря на конфликт

1770228920

вчера, 21:15

продолжает тренироваться с «Аль‑Насром» в обычном режиме, несмотря на недовольство ситуацией в клубе и слухи о возможном уходе.​

Он остаётся в Эр‑Рияде и не пропустил ни одной тренировки на базе команды, хотя не участвовал в матче, выигранном 1:0 у «Аль‑Рияда», на фоне разговоров о его будущем и обеспокоенности тем, что «Аль‑Наср» получает меньшую финансовую поддержку по сравнению с «Аль‑Хилялем» и другими клубами.​

По данным португальского издания Record, Роналду участвует во всех запланированных занятиях и готовится вместе с командой к игре против «Аль‑Иттихада», но при этом не ожидается, что он выйдет на поле из‑за продолжающейся протестной позиции, которая может затянуться на несколько недель, пока не будет найдено решение.​