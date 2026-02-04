Канте успешно завершил трансфер в «Фенербахче»

1770229166

вчера, 21:19

Хавбек перешел в турецкий «Фенербахче», расторгнув контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».

Французский полузащитник, победитель ЧМ -2018, подписал соглашение до июня 2028 года и вернулся в европейский футбол после одобрения ФИФА — сделка застопорилась из-за административной ошибки в системе TMS.

«Аль-Иттихад» подтвердил продажу остатка контракта, что позволило зарегистрировать игрока в Суперлиге Турции. После апелляции технические проблемы были урегулированы, и Канте официально присоединился к стамбульскому клубу.