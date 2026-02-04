Top.Mail.Ru
Канте успешно завершил трансфер в «Фенербахче»

вчера, 21:19

Хавбек Нголо Канте перешел в турецкий «Фенербахче», расторгнув контракт с саудовским «Аль-Иттихадом».

Французский полузащитник, победитель ЧМ-2018, подписал соглашение до июня 2028 года и вернулся в европейский футбол после одобрения ФИФА — сделка застопорилась из-за административной ошибки в системе TMS.

«Аль-Иттихад» подтвердил продажу остатка контракта, что позволило зарегистрировать игрока в Суперлиге Турции. После апелляции технические проблемы были урегулированы, и Канте официально присоединился к стамбульскому клубу.

Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 08:54
Неужели Фред настолько хорош что у него нимб над головой ??
112910415
112910415
сегодня в 07:15
мощный собрали состав !
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 06:13
Ещё одна звезда в турецкой лиге 🔥
Удачи и успехов одному из лучших ОПЗ в истории футбола!
A.S.A
A.S.A ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 05:53, ред.
Здравствуйте, Володя! Вы правы, у Галатасарая самый дорогой состав в Лиги даже с учетом нынешних подписаний Фенера
Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:49
Может ему ещё и в сборную захочется попасть?
CCCP1922
CCCP1922 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 03:42
Обычно, обладатели громких имён тяжело становятся единым коллективом. Посмотрим... Мне кажется, сомнительный это проект...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:47
Деньжат подзаработал и вернулся в европейский футбол
Nipper
Nipper ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 01:00
Канте очень качественное усиление, но с Тедеско они ничего не добьются, слабый тренер, будут вечно вторые..
sv_1969
sv_1969 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:21
Приветствую Саркис! Ну у Сарая тоже вроде не хуже. А неделю назад вроде писал про турецкую лигу и у Сарая дороже состав был
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 00:18
В более сильном.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 00:17
Со слов Криша Саудовская лига идет в след за топ-5.
А на деле игроки бегут в более сильные чемпы обратно, даже Турецкая сильнее. И никакие деньги их не держут.
За год заработал как за 10 лет в Европе и уехал.
Nenash
Nenash
вчера в 23:48
Решил подготовиться к ЧМ в другом чемпе..
Брулин
Брулин
вчера в 23:46
Президент «Фенербахче» поблагодарил Эрдогана за помощь с трансфером Канте: «Это будет способствовать развитию клуба и турецкого футбола в целом»
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:30
Нечему тут завидовать, сбитые летчики
shur
shur
вчера в 22:49
...Канте это маленькая,но гордая птичка, орёл,но мелкий! Умелый
хав,который может всё на поле, дай Бог физики в ноги!!!
shur
shur ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:44, ред.
....Мама дорогая, а ведь и правда,как у нас во дворе говорили :" с ними играть бесполезно,ты посмотри какая у них балда собралась!!!"
И Мадрид присутствует !!!
Groboyd
Groboyd
вчера в 22:43
Для меня Фенер фаворит в чемпионате Турции в этом сезоне, ещё до прихода Канте. Маур обо...лся в ЛЧ, убежал из клуба. При Тедеско пока канарейки хороши, посмотрим хватит ли до конца сезона.
lazzioll
lazzioll
вчера в 22:32, ред.
Бахча все сильнее и сильнее становится. Галатасараю надо напрягаться начать. усиление состава громкими именами. как ни странно в рейтинге УЕФА Фенер выше всех турецких клубов. 39 место. во, опередили пока писал. даже с картинкой. огонь состав и тренер.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:29, ред.
Сейчас у Фенера такой состав, что многие клубы из топ 5 лиг могут позавидовать! Сейчас еще есть слухи о том, что Дарвин Нуньез может так же перейти в Фенер! Вы только посмотрите на эти имена!!!
Foxes
Foxes
вчера в 22:27
Работяга Канте пригодится любому клубу.
Удачи!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:11
Отличный трансфер, но при одном условии, если не будет травм у Канте.
shlomo
shlomo
вчера в 21:45
Кстати, президент Турции Эрдоган посодействовал в осуществлении трансфера полузащитника Н'Голо Канте... где то так...
