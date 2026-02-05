«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал Кубка Лиги

1770242095

сегодня, 00:54

В рамках ответной полуфинальной игры Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на своем поле одержал верх над «Ньюкаслом» со счетом 3:1, обеспечив себе выход в финал соревнования. Игра состоялась в Манчестере, на арене «Этихад».

В составе триумфаторов результативными ударами отметились Омар Мармуш (на 7-й и 29-й минутах) и Тиджани Рейндерс (32-я минута). За «Ньюкасл» гол престижа забил Антони Эланга (62-я минута). Напомним, что в первой встрече «Манчестер Сити» праздновал победу на выезде со счетом 2:0.

В финальном поединке «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом», который по сумме двух матчей оказался сильнее «Челси» (3:2, 1:0). Решающая игра за кубок состоится 22 марта на лондонском стадионе «Уэмбли».