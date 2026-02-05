Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал Кубка Лиги

сегодня, 00:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

В рамках ответной полуфинальной игры Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на своем поле одержал верх над «Ньюкаслом» со счетом 3:1, обеспечив себе выход в финал соревнования. Игра состоялась в Манчестере, на арене «Этихад».

В составе триумфаторов результативными ударами отметились Омар Мармуш (на 7-й и 29-й минутах) и Тиджани Рейндерс (32-я минута). За «Ньюкасл» гол престижа забил Антони Эланга (62-я минута). Напомним, что в первой встрече «Манчестер Сити» праздновал победу на выезде со счетом 2:0.

В финальном поединке «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом», который по сумме двух матчей оказался сильнее «Челси» (3:2, 1:0). Решающая игра за кубок состоится 22 марта на лондонском стадионе «Уэмбли».

Антон Димеденков
Антон Димеденков
сегодня в 13:29
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:44
у МансСити по-моему этих кубков Лиги как у дурного фантиков уже.кажется, что раз 10 они его будут брать на моей памяти)))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:52
Ещё и в финале победят)))
shur
shur ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 09:57
...куда девалась это сорочья хитрость,хватка...??!!!
На себя не похожие!
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 09:51, ред.
...но согласитесь, каждая игра - бенифис! Жалко парней, а как же,только они здоровей нас в сто раз и им ещё за это приплачивают!
....Играть умеют а Англии футбол!
Прямо на поле "умирая" !
Кому то просто выход на поклон!
А кто то им живёт, любя,сгорая!!!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:44
....Бывает так, народ орёт, Норвег не бьёт!
А Сити прёт себе и прёт ...!!!
Хорошего,солнечного денёчка!!!
shur
shur
сегодня в 09:40
...ребятушки! Как начали Сити игру,спокойно атакуя, так и закончили,
а чего нервничать, имея в запасе два мяча, надо было только довести до победного свистка!!!
Джохар Ву
Джохар Ву ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 07:09
Сколько?
Горожане
Горожане
сегодня в 07:05
Сити сила! 💪
112910415
112910415
сегодня в 07:05
как-то добрались до Арсенала ...
а там уже заряд забили в пушку туго ! )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:02
Холланд забить никак не может.
и снова 2 тайм без голов МС.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:51
Смотрю Сити как и Интер в первом тайме зарешали
SHEARER
SHEARER
сегодня в 06:36
Безалаберно как-то отнеслись сороки к этому матчу.
uzxt43f24qjf
uzxt43f24qjf
сегодня в 06:32
Итог просматривался еще до начала матча.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:30
В финал прошли два самые сильнейшие команды Англии на данный момент.
shlomo
shlomo
сегодня в 06:29
Хороший финал нас ожидает.... где шансы 50 на 50....
Alex_67
Alex_67
сегодня в 06:26
Манчестер Сити — Арсенал... Это будет битва, ставлю на победу Канониров.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 06:22
А ведь этот турнир лишь третий по значению в самой Англии?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 06:12
График игр такой , что он просто убивает футбол
adekvat
adekvat
сегодня в 05:49
Сити- Арсенал хороший финал, надо будет поглядеть.
6r9g84ht7waz
6r9g84ht7waz
сегодня в 05:42
Удачи Арсеналу в финале!
ABir
ABir
сегодня в 02:55
В финале достойная пара, лучшие их лучших в АПЛ. Фаворита трудно определить.
Capral
Capral
сегодня в 02:38, ред.
Одним из главных требований Гварда к команде- это максимальная компактность. Но ничего подобного, сегодня, я не заметил. Более того, полное нарушение игровой дисциплины, что и подтвердили, два острейших выпада Н/К в первые 20мин., 1-го тайма, где только великолепная игра вратаря Сити спасла от неприятностей!!! К слову сказать, после приглашения Доннаруммы в МС, счастливы были все- болельщики и игроки, недоволен, был только Траффорд. Но именно он, сегодня сыграл безупречно!!!

Если непосредственно об игре, то позиционной игры у МС не получилось. Много мелкого паса, много возни и мало оригинальных ходов. И вот тут то, вспомнился Силва, который своими черпачками красиво забрасывал на партнеров. В целом, позиционная атака Сити больше походила на футзал... Но первый гол МС забил красиво, в стеночку, в лучших традициях Спартака-80х!!! Острота у МС возникала после контратак.

Н/К не плохо смотрелся, обострял усилиями Гордона, но до реального взятия ворот дело не дошло. Специально считал, сколько раз, Вольтемаде коснется мяча. Насчитал- три раза за 1-й тайм. И вот это сокровище стоит 80млн?! Совершенно нефутбольный человек, с задатками баскетболиста, как и ожидалось был заменен после 1-го тайма, и вот тут то, пошел быстрый живой футбол у Н/К!!!

Ну а гол Эланга- вернул меня в 1990год, в Киев, в забитый гол С.Юраном в ворота Спартака, как под кoпирку два гола!!! Вообще же, надо сказать, что порой, Сити очень безответственно вел себя в районе своей штрафной: возились с мячом, что позволяло сопернику отбирать мяч и обострять- невероятная щедрость и безответственность.

Вобщем, игра подопечных Гвардиолы оставляет вопросы, в организации игры однозначно, но еще больше- в игровой дисциплине, что, собственно было заметно еще в Норвегии в ЛЧ... Выход Холанда внес остроту, но дело было сделано еще в 1-м тайме, поэтому появление норвега на поле, скорей было формальностью. Болельщиков МС с победой их команды!!! Но повторюсь- вопросы по игре остались, и их не мало.
