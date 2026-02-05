«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в финал Кубка Лиги

В рамках ответной полуфинальной игры Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на своем поле одержал верх над «Ньюкаслом» со счетом 3:1, обеспечив себе выход в финал соревнования. Игра состоялась в Манчестере, на арене «Этихад».
В составе триумфаторов результативными ударами отметились Омар Мармуш (на 7-й и 29-й минутах) и Тиджани Рейндерс (32-я минута). За «Ньюкасл» гол престижа забил Антони Эланга (62-я минута). Напомним, что в первой встрече «Манчестер Сити» праздновал победу на выезде со счетом 2:0.
В финальном поединке «Манчестер Сити» сразится с «Арсеналом», который по сумме двух матчей оказался сильнее «Челси» (3:2, 1:0). Решающая игра за кубок состоится 22 марта на лондонском стадионе «Уэмбли».
На себя не похожие!
....Играть умеют а Англии футбол!
Прямо на поле "умирая" !
Кому то просто выход на поклон!
А кто то им живёт, любя,сгорая!!!
А Сити прёт себе и прёт ...!!!
Хорошего,солнечного денёчка!!!
а чего нервничать, имея в запасе два мяча, надо было только довести до победного свистка!!!
а там уже заряд забили в пушку туго ! )
и снова 2 тайм без голов МС.
Если непосредственно об игре, то позиционной игры у МС не получилось. Много мелкого паса, много возни и мало оригинальных ходов. И вот тут то, вспомнился Силва, который своими черпачками красиво забрасывал на партнеров. В целом, позиционная атака Сити больше походила на футзал... Но первый гол МС забил красиво, в стеночку, в лучших традициях Спартака-80х!!! Острота у МС возникала после контратак.
Н/К не плохо смотрелся, обострял усилиями Гордона, но до реального взятия ворот дело не дошло. Специально считал, сколько раз, Вольтемаде коснется мяча. Насчитал- три раза за 1-й тайм. И вот это сокровище стоит 80млн?! Совершенно нефутбольный человек, с задатками баскетболиста, как и ожидалось был заменен после 1-го тайма, и вот тут то, пошел быстрый живой футбол у Н/К!!!
Ну а гол Эланга- вернул меня в 1990год, в Киев, в забитый гол С.Юраном в ворота Спартака, как под кoпирку два гола!!! Вообще же, надо сказать, что порой, Сити очень безответственно вел себя в районе своей штрафной: возились с мячом, что позволяло сопернику отбирать мяч и обострять- невероятная щедрость и безответственность.
Вобщем, игра подопечных Гвардиолы оставляет вопросы, в организации игры однозначно, но еще больше- в игровой дисциплине, что, собственно было заметно еще в Норвегии в ЛЧ... Выход Холанда внес остроту, но дело было сделано еще в 1-м тайме, поэтому появление норвега на поле, скорей было формальностью. Болельщиков МС с победой их команды!!! Но повторюсь- вопросы по игре остались, и их не мало.
