Экс-игроки сборной России хотят сыграть в Армении матч памяти Симоняна

Экс-игроки сборной России Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев и Игорь Семшов хотят организовать в Армении матч памяти Никиты Симоняна.
«Цель приезда у нас все-таки, наверное, организация матча. Мы предложили организацию матча в память Никиты Павловича Симоняна. Мы были в Министерстве образования, науки, культуры и спорта и предлагали свое видение проведения матча», — сказал Тихонов на пресс-конференции в Ереване.
«Если к вам приедет сборная „Спартака“, узнаваемых футболистов, то и с вашей стороны тоже хочется видеть узнаваемых и любимых вами футболистов. Мы это предложили министерству спорта. Ход за вами. Мы хотим почтить память в виде матча, потому что в Москве уже планируется такой матч: ветераны „Спартака“ против сборной мира», —добавил он.
При этом он отметил, что это должен быть именно матч и на поле должны быть футболисты, которые способны показать игру, а футболисты старшего возраста могут быть приглашены в качестве гостей.
Симонян скончался 23 ноября на 100‑м году жизни. Он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», с которым четыре раза становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выигрывал Кубок страны (1950, 1958).
Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака», забив 160 мячей. В 1958 году он отличился в матче против сборной Англии (2:2), забив первый гол СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.
После завершения карьеры игрока он возглавлял «Спартак», ереванский «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР. Под его руководством красно-белые дважды становились чемпионами страны (1962, 1969), а «Арарат» завоевал титул в 1973 году.
Он приводил команды к победам в Кубке СССР: «Спартак» — трижды (1963, 1965, 1971), «Арарат» — один раз (1973). Симонян также является олимпийским чемпионом 1956 года.