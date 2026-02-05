Экс-игроки сборной России хотят сыграть в Армении матч памяти Симоняна

1770317123

вчера, 21:45

Экс-игроки сборной России , и Игорь Семшов хотят организовать в Армении матч памяти Никиты Симоняна.

«Цель приезда у нас все-таки, наверное, организация матча. Мы предложили организацию матча в память Никиты Павловича Симоняна. Мы были в Министерстве образования, науки, культуры и спорта и предлагали свое видение проведения матча», — сказал Тихонов на пресс-конференции в Ереване.

«Если к вам приедет сборная „Спартака“, узнаваемых футболистов, то и с вашей стороны тоже хочется видеть узнаваемых и любимых вами футболистов. Мы это предложили министерству спорта. Ход за вами. Мы хотим почтить память в виде матча, потому что в Москве уже планируется такой матч: ветераны „Спартака“ против сборной мира», —добавил он.

При этом он отметил, что это должен быть именно матч и на поле должны быть футболисты, которые способны показать игру, а футболисты старшего возраста могут быть приглашены в качестве гостей.

Симонян скончался 23 ноября на 100‑м году жизни. Он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», с которым четыре раза становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды выигрывал Кубок страны (1950, 1958).

Симонян является лучшим бомбардиром в истории «Спартака», забив 160 мячей. В 1958 году он отличился в матче против сборной Англии (2:2), забив первый гол СССР в финальных стадиях чемпионатов мира.

После завершения карьеры игрока он возглавлял «Спартак», ереванский «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР . Под его руководством красно-белые дважды становились чемпионами страны (1962, 1969), а «Арарат» завоевал титул в 1973 году.