1770318426

вчера, 22:07

, временный тренер «Манчестер Юнайтед», кардинально изменил тренировочный процесс по сравнению с временами прежнего наставника Рубена Аморима. В первую очередь он отменил правило Аморима и Эрика тен Хага — теперь игроки не тренируются на следующий день после матчей.

Бывший полузащитник сборной Англии отлично начал работу в клубе, одержав ключевые победы над «Манчестер Сити» и «Арсеналом» — команда близка к топ-4 и путёвке в Лигу чемпионов.

После ухода Аморима Каррик сменил схему и включил в старт академика «Юнайтед» Кобби Майну. Как сообщают The Mirror и The Express, «красные дьяволы» поддерживают тактику Каррика, а отмена избыточных тренировок, вероятно, устранит давнюю жалобу игроков на чрезмерную нагрузку.

Сообщается, что восстановительные занятия теперь перенесены на два дня после финального свистка матча. Это даёт игрокам больше времени на отдых и реабилитацию, что также может помочь снизить риск травм.