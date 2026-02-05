Top.Mail.Ru
Каррик внес серьезные изменения в тренировочный процесс МЮ

вчера, 22:07

Майкл Каррик, временный тренер «Манчестер Юнайтед», кардинально изменил тренировочный процесс по сравнению с временами прежнего наставника Рубена Аморима. В первую очередь он отменил правило Аморима и Эрика тен Хага — теперь игроки не тренируются на следующий день после матчей.

Бывший полузащитник сборной Англии отлично начал работу в клубе, одержав ключевые победы над «Манчестер Сити» и «Арсеналом» — команда близка к топ-4 и путёвке в Лигу чемпионов.

После ухода Аморима Каррик сменил схему и включил в старт академика «Юнайтед» Кобби Майну. Как сообщают The Mirror и The Express, «красные дьяволы» поддерживают тактику Каррика, а отмена избыточных тренировок, вероятно, устранит давнюю жалобу игроков на чрезмерную нагрузку.

Сообщается, что восстановительные занятия теперь перенесены на два дня после финального свистка матча. Это даёт игрокам больше времени на отдых и реабилитацию, что также может помочь снизить риск травм.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 03:40
Завтра Тоттенхэм проведёт проверку, есть ли польза от этого нововведения... Ну что, продлит Манчестер Юнайтед беспроигрышную серию в АПЛ? Шпоры приедут за победой...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:23
Это серьёзная перемена... Скорее всего по просьбе игроков... Интересно, на что он обменял данную услугу?
shur
shur
вчера в 22:56
...наблюдаем,присматриваемся, ожидаем, верим, надеемся с упованием....!!!
Nenash
Nenash
вчера в 22:38
Философ.. 😄☝️
