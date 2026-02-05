Ямаль заявил, что не думает о завоевании «Золотого мяча»

1770318999

вчера, 22:16

Форвард высказался о «Золотом мяче» и отсутствии амбиций по поводу этой награды.

17-летний вингер «Барселоны» выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок в прошлом сезоне, но стал вторым в голосовании за «Балон д’Ор»-2025 после Усмана Дембеле из ПСЖ .

Ямаль получил Трофей Копа как лучший молодой игрок, но многие посчитали, что этого недостаточно для одного из лучших игроков планеты.

В интервью Mundo Deportivo испанец заявил: «Я не думаю о „Золотом мяче“. Это награда, над которой пустые размышления не помогут. Всё зависит от титулов, игры и голосов. Не все решает твоя форма».

«Я просто хочу наслаждаться игрой и побеждать вместе с „Барсой“ и сборной. Моя игра не строится на статистике. Да, это вызывает споры: иногда, когда я играю хорошо — не забиваю, а когда забиваю — не всегда играю на топ‑уровне. Но я хочу выступать стабильно, чтобы команда выигрывала, и продолжать в том же духе», — добавил он.