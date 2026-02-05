Top.Mail.Ru
Ямаль заявил, что не думает о завоевании «Золотого мяча»

вчера, 22:16

Форвард Ламин Ямаль высказался о «Золотом мяче» и отсутствии амбиций по поводу этой награды.

17-летний вингер «Барселоны» выиграл Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок в прошлом сезоне, но стал вторым в голосовании за «Балон д’Ор»-2025 после Усмана Дембеле из ПСЖ.

Ямаль получил Трофей Копа как лучший молодой игрок, но многие посчитали, что этого недостаточно для одного из лучших игроков планеты.

В интервью Mundo Deportivo испанец заявил: «Я не думаю о „Золотом мяче“. Это награда, над которой пустые размышления не помогут. Всё зависит от титулов, игры и голосов. Не все решает твоя форма».

«Я просто хочу наслаждаться игрой и побеждать вместе с „Барсой“ и сборной. Моя игра не строится на статистике. Да, это вызывает споры: иногда, когда я играю хорошо — не забиваю, а когда забиваю — не всегда играю на топ‑уровне. Но я хочу выступать стабильно, чтобы команда выигрывала, и продолжать в том же духе», — добавил он.

Lobo77
Lobo77
сегодня в 04:20
Лять, они специально обучены давать глупейшие вью?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:16
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:38
Многие о нём думают, даже те, о ком мы совсем не подозреваем...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:33
Говорит, что не думает? А когда получит, скажет: -"Это так неожиданно!"... Конечно, он мечтает о ЗМ, ничего зазорного в этом нет.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:14
......Когда был Ленин маленький с кудрявой головой,
Он тоже бегал в валенках по горке ляденой!
( И стал вождём мирового пролетариата!)
Наш юный,трепетный Ямаль в игрушки мало Он играл,
Пока до Золотого Он мяча дойдёт!
Ох,сколько времени пройдёт!
Пусть наслаждается футболом!
Крепчает ум и мастерство!
Настанет время, Дембеле в его покои,
Доставит Мяч как естество!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:44
Главное, соблюдать режим, работать над собой, совершенствоваться, тогда будет меньше травм. А чемпионские титулы и трофеи будут. Как и ЗМ. Есть отличные шансы выиграть ЧМ и чемп Европы...удачи и здоровья, Ямаль!
Capral
Capral
вчера в 22:40
Я тоже скрываю, что хочу стать молодым и здоровым, но тайно об этом мечтаю...
Nenash
Nenash
вчера в 22:36
Главное, не говорить, что хочешь выиграть 6, 7 и 8 ЗМ.. 🤣
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:26
Думаю Ямаль лукавит Золотой мяч индивидуальная награда о которой мечтает каждый футболист
