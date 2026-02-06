Аленичев оценил слова Инфантино о снятии бана с России

Заявление президента ФИФА о России — приятная новость, но эйфории быть не должно. Такое мнение высказал победитель Лиги чемпионов с «Порту» и четырёхкратный чемпион России с московским «Спартаком» .

Ранее Инфантино в интервью Sky призвал организацию рассмотреть снятие отстранения российских команд от международных соревнований.

Аленичев отметил:

По крайней мере, это приятная новость, что Инфантино заговорил об этом, но, как говорится, не нужно впадать в эйфорию, потому что это всего лишь слова. Но я человек с оптимизмом и верю в то, что если слова не врут, то на 99% в следующем году российские клубы будут участвовать в международном турнире.