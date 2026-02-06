Top.Mail.Ru
Тихонов скептично оценил слова Инфантино о возможности снятия бана с России

вчера, 08:53

Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино не гарантирует снятия санкций с российского футбола. Такое мнение высказал восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов.

Ранее Инфантино в интервью Sky призвал организацию рассмотреть вопрос возвращения российских команд на международную арену.

Тихонов сказал:

Я думаю, что заявление одного человека не говорит о том, что это произойдет. Давайте будем смотреть, что будет происходить дальше. Потому что пока идет специальная военная операция, я думаю, что возвращении России в футболе маловероятно. Думаю, что все должно прийти в норму, достигнуты определенные договоренности. Сейчас, конечно, мы все хотим, все понимаем. И Инфантино, многие понимают, что это (отстранение — прим.) ни к чему не привело. Но весь негатив вокруг России должен немного спасть.

