Малафеев высказался о текущей ситуации Сафонова в ПСЖ

Ситуация в «Пари Сен-Жермен» усложнилась, поскольку удерживать позицию первого номера гораздо тяжелее. Такое мнение высказал бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России .

Российский вратарь вышел в старте в двух последних матчах ПСЖ после восстановления от перелома руки. Со «Страсбуром» (2:1) он отбил пенальти, а ранее в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) справился с четырьмя из пяти 11-метровых.

Малафеев сказал:

Я не видел матчи, но слышал про пенальти. Это уже определенная такая закономерность, не тенденция даже, что может только радовать всех любителей российского футбола. Что касается ситуации Матвея в клубе, то сейчас лучше, чем было до этого. Чем больше ты доказываешь болельщикам, руководству и тренерам, что можешь быть первым номером, тем сложнее тебя подвинуть.

Тут все будет зависеть от него. Держать место основного вратаря всегда сложнее, знаю это по опыту, все-таки больше стресса, давления и напряженности. Тем более когда играешь в таких серьезных клубах. Сейчас ситуация у него намного лучше, чем была ранее.