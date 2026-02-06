Top.Mail.Ru
Малафеев высказался о текущей ситуации Сафонова в ПСЖ

вчера, 10:37

Ситуация Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» усложнилась, поскольку удерживать позицию первого номера гораздо тяжелее. Такое мнение высказал бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России Вячеслав Малафеев.

Российский вратарь вышел в старте в двух последних матчах ПСЖ после восстановления от перелома руки. Со «Страсбуром» (2:1) он отбил пенальти, а ранее в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти) справился с четырьмя из пяти 11-метровых.

Малафеев сказал:

Я не видел матчи, но слышал про пенальти. Это уже определенная такая закономерность, не тенденция даже, что может только радовать всех любителей российского футбола. Что касается ситуации Матвея в клубе, то сейчас лучше, чем было до этого. Чем больше ты доказываешь болельщикам, руководству и тренерам, что можешь быть первым номером, тем сложнее тебя подвинуть.

Тут все будет зависеть от него. Держать место основного вратаря всегда сложнее, знаю это по опыту, все-таки больше стресса, давления и напряженности. Тем более когда играешь в таких серьезных клубах. Сейчас ситуация у него намного лучше, чем была ранее.

stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:42, ред.
Доброго Здоровья,shur!
Помнится в семидесятых годах у нас в Динамо в воротах играли Гонтарь и Пильгуй, так они чередовали друг друга.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:12, ред.
Не стоит забывать, что скоро ЧМ 26 а Шевалье пераый вратарь сб. Франции. Он и будет играть в любом случае
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:02
Без вопросов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:53
...Мораль, надо Энрике давать играть двум,в принципе равным вратарям,по очереди,без обид! И учиться Сафе руководить процессом, посмотрев хронику игр Льва Иваныча,аминь!
adekvat
adekvat
вчера в 12:53
Стоит пропустить пару пенальти и все поменяется.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:07
Скоро никто и не вспомнит об игре Сафонова на МКК. Кстати, ПСЖ небось обещали конкуренту, что он будет первым номером?
Capral
Capral
вчера в 11:51, ред.
Пока, кроме пенальти, Матвей ничего героического не совершил. А то, что он пенальти берет, так это отдельная часть футбола, которая, никаким образом не касается игры, непосредственно во время матча. Надо в игровое время доказывать свою вратарскую состоятельность. В одном я уверен- останься сейчас Доннарумма в ПСЖ, вряд ли Сафонову нашлось бы место в воротах... Ничего плохого не хочу сказать про Матвея, чисто вратарские характеристики у него не плохие- прыгучесть, реакция, игра на линии. Но он не руководит игрой, теряет ворота, плохо читает соперника, как это было в недавней игре со Страсбургом... Не скажу, что на выходах играет очень удачно. И кстати, в Краснодаре, тоже не припомню, чтобы он уверенно выходил на мяч. В ПСЖ у него не так много работы на поле, потому что его команда очень мощная, и соперник, не столько думает об атаке на ворота ПСЖ, сколько о защите собственных ворот...
lotsman
lotsman ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:42
Терпение и труд, всё перетрут.)
spqz4n7jaank
spqz4n7jaank
вчера в 11:31
Поймать жар птицу за хвост не каждый может... будем надеяться что Матвей ее не отпустит...
112910415
112910415
вчера в 11:31
гораздо тяжелее, но намного лучше ... )
shlomo
shlomo
вчера в 11:30
Вот дилемма, быть одним из лучших в Премьер лиге либо несколько лет просидеть на скамейке в Париже....и доказать что не зря сидел....
