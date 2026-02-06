Саудовская Про-лига ответила на критику Криштиану Роналду на фоне его продолжительной «забастовки» в «Аль‑Насре». Португалец намерен пропустить уже второй матч чемпионата подряд в знак протеста против, по его мнению, недостаточной государственной финансовой поддержки клуба по сравнению с конкурентами вроде «Аль‑Хиляля».
Представитель лиги в комментарии британским СМИ подчеркнул, что структура турнира строится на простом принципе: каждый клуб действует независимо, но в рамках единых правил. Руководства команд сами принимают решения по трансферам, расходам и стратегии, при этом все работают внутри финансовой модели, призванной обеспечить устойчивость и конкурентный баланс.
В заявлении также отмечается, что Роналду с момента перехода полностью включён в проект «Аль‑Насра» и сыграл важную роль в росте амбиций клуба. Однако, как указал спикер, ни одна отдельная фигура, каким бы значимым ни был игрок, не влияет на решения за пределами своего клуба.
Представитель Саудовской Про-лиги, продолжая тему трансферной политики «Аль‑Насра», подчеркнул, что усиление клубов — это их собственный выбор в рамках общих финансовых параметров: «Один клуб усилился определённым образом, другой выбрал иной подход. Это решения клубов, принятые в пределах утверждённых финансовых рамок».
Он добавил, что конкурентность лиги говорит сама за себя: несколько очков между четырьмя лидерами делают борьбу за титул интригующей, что подтверждает работоспособность действующей системы. Акцент, по его словам, остаётся на футболе и происходящем на поле, чтобы сохранять авторитетное и конкурентное соревнование для игроков и болельщиков.
Тем временем высокопоставленный саудовский чиновник отметил, что болельщики в королевстве и по всему миру хотят как можно скорее увидеть Роналду вновь играющим, подчеркнув, что поддержка к нему сохраняется и «всё ещё впереди».
Ваши слова не лишены смысла, только в стране, где члены королевской фамилии в принадлежащих им клубах, щедро одаривая своих футболистов, никогда не потерпят критики в свой адрес, а тем более как, сколько и на что тратить свои деньги. Поэтому Рону нужно снять корону и спуститься с небес на землю и благодарить хозяина, что даёт возможность в Аравийской Премьер-Лиге ещё больше преумножить и так не малые деньги, заработанные за свою футбольную карьеру. Сегодня, как раз отличный повод покаяться и вымолить прощенье, приняв участие в матче с одним из конкурентов за призы, коим является Аль-Иттихад. Или расторгнув контракт, заплатив огромную неустойку валить в какой-нибудь чемпионат свободным агентом, или обзавестись своим футбольным клубом и там вести независимую трансферную политику, как ему вздумается на свои кровные.
Болейте за своих, а не против чужих!
