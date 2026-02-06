1770366846

вчера, 11:34

Саудовская Про-лига ответила на критику на фоне его продолжительной «забастовки» в «Аль‑Насре». Португалец намерен пропустить уже второй матч чемпионата подряд в знак протеста против, по его мнению, недостаточной государственной финансовой поддержки клуба по сравнению с конкурентами вроде «Аль‑Хиляля».

Представитель лиги в комментарии британским СМИ подчеркнул, что структура турнира строится на простом принципе: каждый клуб действует независимо, но в рамках единых правил. Руководства команд сами принимают решения по трансферам, расходам и стратегии, при этом все работают внутри финансовой модели, призванной обеспечить устойчивость и конкурентный баланс.

В заявлении также отмечается, что Роналду с момента перехода полностью включён в проект «Аль‑Насра» и сыграл важную роль в росте амбиций клуба. Однако, как указал спикер, ни одна отдельная фигура, каким бы значимым ни был игрок, не влияет на решения за пределами своего клуба.

Представитель Саудовской Про-лиги, продолжая тему трансферной политики «Аль‑Насра», подчеркнул, что усиление клубов — это их собственный выбор в рамках общих финансовых параметров: «Один клуб усилился определённым образом, другой выбрал иной подход. Это решения клубов, принятые в пределах утверждённых финансовых рамок».

Он добавил, что конкурентность лиги говорит сама за себя: несколько очков между четырьмя лидерами делают борьбу за титул интригующей, что подтверждает работоспособность действующей системы. Акцент, по его словам, остаётся на футболе и происходящем на поле, чтобы сохранять авторитетное и конкурентное соревнование для игроков и болельщиков.

Тем временем высокопоставленный саудовский чиновник отметил, что болельщики в королевстве и по всему миру хотят как можно скорее увидеть Роналду вновь играющим, подчеркнув, что поддержка к нему сохраняется и «всё ещё впереди».