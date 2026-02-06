Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» предложил контракт сыну Руни

вчера, 11:37

«Манчестер Юнайтед» предложил новый контракт Каю Руни, сыну легенды клуба Уэйна Руни.

16-летний нападающий академии «Юнайтед» вошёл в группу из 14 молодых талантов, которым клуб предложил новые условия.

При согласии Кай подпишет однолетний контракт с переходом на профессиональный трёхлетний договор с зарплатой £50 000 в год после 17-летия. Семья Руни пока не приняла предложение. Также контракт предложен Джейси Каррику, сыну тренера «Юнайтед» Майкла Каррика.

r9yks82x39rh
r9yks82x39rh
вчера в 18:56
Руни если не дурак, то согласится
Alex_67
Alex_67 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:16
У них не принято баловать детей...
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:16
Пьют....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:09
Неужели яблоко упало близко к яблоне? Обычно происходит, как раз, наоборот. Они ещё и думают?
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:15
Зарплата таланта не впечатляет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 14:11
Вот как выглядит когда коммерческий успех руководству команды важнее чем футбольный
shur
shur
вчера в 13:35
...Теперь для Кая все пути открыты !
И Королева Снега не страшна!
Найти осталось только Герду !
Дорога в Клубе на успех обречена!!!
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:18
Семья Руни не приняла предложение пока! Думают получается?
lazzioll
lazzioll
вчера в 12:07
вот такие зарплаты и должны быть у этих пацанов я считаю. 50тысяч фунтов в год - это все равно намного больше чем он бы заработал на подработках каких, но не дает ключ к вертепам и вакханалиям всяким в юном возрасте. а то получат сразу 17миллионов как Ямали и ведут себя непотребно))
Гость
