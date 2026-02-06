«Манчестер Юнайтед» предложил контракт сыну Руни

1770367064

вчера, 11:37

«Манчестер Юнайтед» предложил новый контракт Каю Руни, сыну легенды клуба .

16-летний нападающий академии «Юнайтед» вошёл в группу из 14 молодых талантов, которым клуб предложил новые условия.

При согласии Кай подпишет однолетний контракт с переходом на профессиональный трёхлетний договор с зарплатой £50 000 в год после 17-летия. Семья Руни пока не приняла предложение. Также контракт предложен Джейси Каррику, сыну тренера «Юнайтед» Майкла Каррика.