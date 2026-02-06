«Вест Хэм» уволит Нуну без выплаты компенсации в случае вылета из АПЛ

1770372055

вчера, 13:00

В контракте тренера с «Вест Хэмом» предусмотрена особая оговорка о расторжении договора в случае вылета из АПЛ .

По данным The Sun, тренер не получит компенсацию, если клуб решит его уволить при вылете в конце сезона. Нуну подписал соглашение до 2028 года, заменив Грэма Поттера, но с пунктом, исключающим выплаты при вылете.