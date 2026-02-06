«Вест Хэм» уволит Нуну без выплаты компенсации в случае вылета из АПЛ

В контракте тренера Нуну Эшпириту Санту с «Вест Хэмом» предусмотрена особая оговорка о расторжении договора в случае вылета из АПЛ.
По данным The Sun, тренер не получит компенсацию, если клуб решит его уволить при вылете в конце сезона. Нуну подписал соглашение до 2028 года, заменив Грэма Поттера, но с пунктом, исключающим выплаты при вылете.
С момента назначения он одержал лишь 4 победы в 19 матчах АПЛ. После поражения от «Челси» «молотобойцы» остаются в зоне вылета, отставая на 6 очков от «Лидса» (16‑й) и «Ноттингем Форест» (17‑й).