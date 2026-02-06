Top.Mail.Ru
«Вест Хэм» уволит Нуну без выплаты компенсации в случае вылета из АПЛ

вчера, 13:00

В контракте тренера Нуну Эшпириту Санту с «Вест Хэмом» предусмотрена особая оговорка о расторжении договора в случае вылета из АПЛ.

По данным The Sun, тренер не получит компенсацию, если клуб решит его уволить при вылете в конце сезона. Нуну подписал соглашение до 2028 года, заменив Грэма Поттера, но с пунктом, исключающим выплаты при вылете.

С момента назначения он одержал лишь 4 победы в 19 матчах АПЛ. После поражения от «Челси» «молотобойцы» остаются в зоне вылета, отставая на 6 очков от «Лидса» (16‑й) и «Ноттингем Форест» (17‑й).

CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:10
Надо всегда ставить любую выплату в зависимость от результата...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:07
Значит надо постараться тренеру и команде !
ta44tt8xc5w7
ta44tt8xc5w7
вчера в 16:53
Похоже молотобойцы уже не выберутся с низов
lazzioll
lazzioll
вчера в 16:33
вряд ли Молотки вылетят. тренера зря уволили, как бы хуже не сделали. с этим бы не вылетели. ВестХэм всегда волнами играет, последний вылет был лет 15 назад, потом середняк потом еврокубки пусть и ЛК а потом опять спад. так что вылет вероятен, но думаю отложат
shur
shur
вчера в 16:06
...Контракт прописан, без учителей!
Ты сколько молотом не бей!
Ну ну, предупреждали мы тебя дружок!
Коль выбываешь, вот тебе порог!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:53
До окончания сезона ещё есть возможность поправить положение в турнирной таблице, но всё же лишним не будет заранее напомнить Главному тренеру о последствиях за неудовлетворительный результат.
shlomo
shlomo
вчера в 15:24
Жаль молотобойцев ... руководству нужно принимать кардинальные меры...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:06
Клуб сам виноват. После Дэвида Мойеса пригласил Лопетеги, под него такие трансферы большие, испанец выжег команду. Теперь вкругом проблемы у молотобойцев. Вылет как никогда реален.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:22
раз прописано то нечего не поделать! Надо стараться
АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВ 1
АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВ 1
вчера в 13:25
Бог шельму метит.Верните деньги за Влашича
Гость
