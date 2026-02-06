«Манчестер Юнайтед» обсуждает возможность товарищеских игр посреди недели

1770372220

вчера, 13:03

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» признал, что вопрос проведения товарищеских матчей в середине недели по ходу сезона всё ещё обсуждается.

В отсутствие кубковых соревнований для «Юнайтед» предлагают организовать серию прибыльных товарищеских игр за границей — для заполнения графика, поддержания формы игроков и их развития.

В четверг Каррик отметил: «На данном этапе ничего не подтверждено. Мы знаем расписание, есть свободные окна, которые можно использовать по-разному. Всё на стадии обсуждения, решение не принято. Может случиться, а может — и нет».

Саудовская Аравия и их Про-лига уже связывались по поводу возможности сыграть «Юнайтед» в нескольких матчах.