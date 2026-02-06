Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» обсуждает возможность товарищеских игр посреди недели

вчера, 13:03

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик признал, что вопрос проведения товарищеских матчей в середине недели по ходу сезона всё ещё обсуждается.

В отсутствие кубковых соревнований для «Юнайтед» предлагают организовать серию прибыльных товарищеских игр за границей — для заполнения графика, поддержания формы игроков и их развития.

В четверг Каррик отметил: «На данном этапе ничего не подтверждено. Мы знаем расписание, есть свободные окна, которые можно использовать по-разному. Всё на стадии обсуждения, решение не принято. Может случиться, а может — и нет».

Саудовская Аравия и их Про-лига уже связывались по поводу возможности сыграть «Юнайтед» в нескольких матчах.

youtomee
youtomee ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:49, ред.
Да это понятно, я не говорю, что Наполи страдают больше всех. Конте просто любит поныть. Но здесь речь то о том, почему именно МЮ собираются играть всякие товарищеские игры. Я уверен, что если бы они отыграли +8 игр в ЛЧ и дошли до финальной стадии, например, кубка лиги, хрен бы они уже задумывались о таких товарищеских играх в саудовской аравии или еще где.
stanichnik
stanichnik ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 21:19, ред.
Доброго здоровья, Гаушо.
Сейчас им будет полегче, из ЛЧ вылетели в Серии А по одной игре в неделю, а в Кубке Италии, максимум три игры. Интеру с Аталантой посложнее будет, всё же ещё игры в ЛЧ для них не закончились, плюс свой Кубок, плюс внутренний чемпионат. Но это календарь, тут ничего не попишешь. На то они и профессионалы.
youtomee
youtomee ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:39
так МЮ нигде не играет, в еврокубках их нет, из кубка английской лиги вылетели на старте еще летом, из кубка Англии тоже вылетели. А Наполи в ЛЧ отыграли и в кубке Италии продолжают.
lazzioll
lazzioll
вчера в 19:10
все больше и больше футбольные команды с именем и историей становятся похожи на поп-звезд. уже футбол им давно не интересен, только бабкло, поэтому как престарелый киркоров готовы петь за еду на днях рождениях так и МЮ, Реал, Барса и прочие ПСЖ готовы играть (ну как играть - изображать) хоть где - в пустыне, на море, в снегу. неважно лишь бы платили. может не так уж плоха идея суперлиги -выдворить туда вот это все что потеряло связь со спортом, а остальные клубы продолжат играть в нормальные соревнования?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:08
Клуб явно ищет возможности заработать денег. По финансовым отсчёта за 2025 стало известно, что МЮ теряет прибыли. Плюс, у Рэтклиффа проблемы с бизнесом. Большие долги. А в летом МЮ нужны деньги на трансферы.
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 16:57
Игроки будут против. Они и так жалуются что играют слишком много матчей. А тут им еще их хотят добавить причем с тяжелыми перелетами за границу. Саудовская Аравия это не шутка. Придется играть при жаре +40 градусов. Да еще мотаться посреди недели из Англии в Аравию и обратно. Вряд ли эта идея будет реализована.
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 16:23
Вот уж действительно! И денег мало и игр много)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:08
И снова о деньгах? Сами жалуются, что много играют...
59tssvgspqw5
59tssvgspqw5
вчера в 15:20
Непонятно зачем.... и уставшие игроки и наверняка травмы.....
112910415
112910415
вчера в 14:38
пусть радостно бегают : получаться стало !
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:20
Приветствую Иван! Зря мне кажется он с этими играми особенно за границей! Усталость еще никто не отменял! Ну можно так сказать для укрепления связей на базе сгонять товарнячок! Ну лететь куда посреде недели это так себе
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:48
..Привет! Для меня лично большое колличество игр просто необходимо для сыгранности этого, по новому зазвучавшего коллектива!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:44, ред.
Их "богатых" не поймёшь, англичанам мало, а итальянцам наоборот много. Не далее, как неделю назад наставник «Наполи» Антонио Конте после победного матча Серии А против «Фиорентины» выступил с критикой напряженного календаря, мол шестьдесят игр в год - много, и такой график матчей убивает игроков и сам футбол. А в МЮ предлагают организовать серию прибыльных товарищеских игр за границей — для заполнения графика, поддержания формы игроков и их развития. Но, как мне видится, ключевое тут не поддержание формы футболистов, а прибыльные игры за границей, недаром подчёркивается щедрая Про-Лига Саудовской Аравии.
Болейте за своих, а не против чужих!
shur
shur
вчера в 13:28, ред.
...эх были бы МЮ сербами, щас с Краснодаром бы схлеснулись
или со Спа, ЦСКА, на худой конец с "Балтикой", хотя у них своё
пиво хорошее ...!!!
Гость
