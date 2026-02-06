Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Ман Юнайтед» отказался от трансфера экс-игрока «Лестера» Ндиди в январе

вчера, 22:26

«Манчестер Юнайтед» не использовал возможность подписать экс-полузащитника «Лестер Сити» Вилфрида Ндиди в январе. 29-летний нигериец покинул «лис» в 2025 году после 8 лет и 303 матчей, перейдя в турецкий «Бешикташ».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Ндиди предлагали МЮ как недорогое усиления полузащиты. Игрок был заинтересован в переходе, однако клуб сразу отказался от сделки.

«Ндиди предлагали как бюджетный вариант, но „Юнайтед“ решил не двигаться дальше этого», — отметил Романо в подкасте Here We Go.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Арсенал» и «Челси» борются за бразильского вундеркинда Брено Бидона
Вчера, 22:13
Рамос надеется вернуться в «Реал» на концовку текущего сезона
05 февраля
Слухи«Барселона» приняла принципиальное решение о выкупе Рэшфорда
05 февраля
СлухиРоналду раздумывает над уходом из «Аль-Насра» летом
03 февраля
В «Реале» определились с главными целями на летнее трансферное окно
01 февраля
Слухи«Ливерпуль» готовит предложение по Думфрису
01 февраля
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 08:25, ред.
Опорник безусловно нужен, но свежий, разрывающий, а не сбитый хромой лётчик, откровенно доигрывающий в лиге. Ни один большой клуб Англии не заинтересовался им прошедшим летом, даже для подстраховки, хотя он был дёшево доступен.
Правильно, что не подписали Уилфрида этой зимой, его время в АПЛ прошло, так что пусть и дальше пыхтит на просторах турецких полей.
shur
shur
вчера в 22:30
....Диди помню, Ндиди не знаю!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 