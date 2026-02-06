«Ман Юнайтед» отказался от трансфера экс-игрока «Лестера» Ндиди в январе

1770405964

вчера, 22:26

«Манчестер Юнайтед» не использовал возможность подписать экс-полузащитника «Лестер Сити» в январе. 29-летний нигериец покинул «лис» в 2025 году после 8 лет и 303 матчей, перейдя в турецкий «Бешикташ».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, Ндиди предлагали МЮ как недорогое усиления полузащиты. Игрок был заинтересован в переходе, однако клуб сразу отказался от сделки.

«Ндиди предлагали как бюджетный вариант, но „Юнайтед“ решил не двигаться дальше этого», — отметил Романо в подкасте Here We Go.