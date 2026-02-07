Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ювентуса» Локателли

07 февраля 2026, 09:46

«Манчестер Юнайтед» связывают с интересом к полузащитнику «Ювентуса» Мануэлю Локателли перед летним трансферным окном. 28-летний капитан туринцев может стать идеальной заменой Каземиро, чей контракт истекает летом — бразилец уже объявил об уходе.​

Ранее «Юнайтед» приглядывался к Карлосу Балeбe, Адаму Уортону и Эллиоту Андерсону, но теперь Локателли возглавляет список интересов МЮ. По данным Football Italia и The Touchline, клуб уже начал предварительные контакты с агентом игрока, который имеет контракт до 2028 года.​

Локателли регулярно выходит в основе под руководством Лучано Спаллетти (1 гол + 1 ассист в 31 матче) и получил хорошую прессу после недавней игры с «Наполи». Ранее он отверг предложение «Арсенала» ради «Юве» и выиграл Евро-2020 с Италией.

