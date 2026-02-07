«Гройтер Фюрт» и «Магдебург» забили 8 голов за первый тайм

1770447383

07 февраля 2026, 09:56

«Гройтер Фюрт» и «Магдебург» выдали необычно результативный первый тайм в матче 21-го тура второй немецкой Бундеслиги. В первой половине состоявшегося в пятницу вечером поединка соперники забили на двоих 8 голов — «Магдебург» вел со счетом 5:3.

Во втором тайме темп упал — был забит всего один мяч, и матч завершился победой «Магдебурга» 5:4. Интересно, что в первом круге команды также разошлись со счетом 5:4, но тогда успех праздновал «Гройтер Фюрт».