«Гройтер Фюрт» и «Магдебург» выдали необычно результативный первый тайм в матче 21-го тура второй немецкой Бундеслиги. В первой половине состоявшегося в пятницу вечером поединка соперники забили на двоих 8 голов — «Магдебург» вел со счетом 5:3.
Во втором тайме темп упал — был забит всего один мяч, и матч завершился победой «Магдебурга» 5:4. Интересно, что в первом круге команды также разошлись со счетом 5:4, но тогда успех праздновал «Гройтер Фюрт».
игроки обеих команд помешались что они бразильцы.
в перерыве тренера донесли что это не так.
возвращайтесь домой.
