Soccer.ru
«Гройтер Фюрт» и «Магдебург» забили 8 голов за первый тайм

07 февраля 2026, 09:56
Гройтер ФюртЛоготип футбольный клуб Гройтер Фюрт4 : 5Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебургМатч завершен

«Гройтер Фюрт» и «Магдебург» выдали необычно результативный первый тайм в матче 21-го тура второй немецкой Бундеслиги. В первой половине состоявшегося в пятницу вечером поединка соперники забили на двоих 8 голов — «Магдебург» вел со счетом 5:3.

Во втором тайме темп упал — был забит всего один мяч, и матч завершился победой «Магдебурга» 5:4. Интересно, что в первом круге команды также разошлись со счетом 5:4, но тогда успех праздновал «Гройтер Фюрт».

Все комментарии
5py644ceaew2
5py644ceaew2
07 февраля в 13:53
Вот такой футбол нам и нужен
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 февраля в 12:25
1 тайм.
игроки обеих команд помешались что они бразильцы.
в перерыве тренера донесли что это не так.
возвращайтесь домой.
shlomo
shlomo
07 февраля в 11:53
Без вратаре что ли играли.... но болельщики наверное были в восторге от такого обилия голов...
Гость
