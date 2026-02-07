Саудовская лига лишилась $2,4 млрд из-за бойкота Роналду

Американская FOX Sports отказалась от трансляций чемпионата Саудовской Аравии из-за конфликта вокруг португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает портал Speedline — потери лиги оцениваются в $2,4 млрд.
FOX Sports стала первой крупной международной компанией, прекратившей освещение турнира. Решение связано с продолжающимся бойкотом матчей «Аль-Насра» со стороны португальца.
Ранее СМИ писали, что Роналду недоволен управлением Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF): «Аль-Наср» якобы недополучает поддержки по сравнению с конкурентами.
И это делает игрок, который получает рекордные деньги, и без которого клуб вполне справляется на поле.
Руководству стоило бы с него удержать часть этих денег!
Ему многое позволяли там, наплевав на свои законы.
И это делает игрок, который получает рекордные деньги, и без которого клуб вполне справляется на поле.
Руководству стоило бы с него удержать часть этих денег!
Ему многое позволяли там, наплевав на свои законы.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!