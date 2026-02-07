Саудовская лига лишилась $2,4 млрд из-за бойкота Роналду

1770450853

вчера, 10:54

Американская FOX Sports отказалась от трансляций чемпионата Саудовской Аравии из-за конфликта вокруг португальского форварда . Об этом сообщает портал Speedline — потери лиги оцениваются в $2,4 млрд.

FOX Sports стала первой крупной международной компанией, прекратившей освещение турнира. Решение связано с продолжающимся бойкотом матчей «Аль-Насра» со стороны португальца.