Саудовская лига лишилась $2,4 млрд из-за бойкота Роналду

вчера, 10:54

Американская FOX Sports отказалась от трансляций чемпионата Саудовской Аравии из-за конфликта вокруг португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает портал Speedline — потери лиги оцениваются в $2,4 млрд.

FOX Sports стала первой крупной международной компанией, прекратившей освещение турнира. Решение связано с продолжающимся бойкотом матчей «Аль-Насра» со стороны португальца.

Ранее СМИ писали, что Роналду недоволен управлением Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF): «Аль-Наср» якобы недополучает поддержки по сравнению с конкурентами.

ABir
ABir
вчера в 19:08
Похоже скоро расстанутся, как у спортсмена возраст у Криштиану берет свое, а к славе и вниманию привык, вот и приходится обращать его на себя бойкотами и скандалами. А на востоке скандалов не любят, деньги любят тишину.
Sergo81
Sergo81 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:04
Время от времени это не большая, но практика. У Рона контракт с клубом Аль-Наср. Теле Контракт у федерации с американской компанией. В контракте по телетрансляции есть условия и оплаты и расторжения и пролонгации и много чего ещё. Но там нет подписи Рона( он же не представляет федерацию футбола Аравии?) и третьим лицом его никах в случае судебного разбирательства не привлечь. А штраф не Рона могут и должны накладывать по его договору с АН, согласно его контракта. Там конечно миллионы, но не миллиарды.
SLFenix
SLFenix ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 18:54
без него бы никто и дальше не знал про такой чемпионат
можно с этого начать и этим же закончить)
Lobo77
Lobo77
вчера в 18:36
Саудиты не отдуплились, с кем связались))
stanichnik
stanichnik ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 17:49
Если у вас такая большая судебная практика, в таком случае у меня недоумение, почему вас так заинтересовал мой комментарий. На лицо разрыв многомиллиардного контракта, это ли не повод для юридического разбирательства о чём я и написал в своём посте. А за одно упомянул о ВОЗМОЖНЫХ последствиях(которые могут быть определены в результате разбирательства и доказательства его прямой вины). Что не так?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:29
SLFenix!
Молодой человек, у меня нет ни малейшей ненависти к Роналду.
Sergo81
Sergo81 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:25
Моё почтение. Мне время от времени приходится бывать в судах и немного изучил практику.
stanichnik
stanichnik ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 17:21
Доброго здоровья, Sergo.
Вы правы, я не юрист, я в прошлом руководитель-хозяйственник, сейчас на пенсии, если это вам так интересно. А что касается Рона, которого вы так рьяно принялись защищать наверняка не зная подробностей его личного контракта с клубом, ещё никто не признал виновным и не привлёк ни к какой-либо ответственности, но как говорится от сумы и от тюрьмы..
Болейте за своих, а не против чужих!
Sergo81
Sergo81 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:55
Сразу видно, что вы не юрист. У Рона трудовой договор и его ответственность только в рамках этого договора. Не дополученная прибыль от телетрансляций в его договоре вряд ли фигурирует. Да и агент его подстраховал от разных штрафов наверняка
SLFenix
SLFenix ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 16:51
    Nenash
    Nenash
    вчера в 15:13, ред.
    Принц Салман чел не бедный, но всему есть предел. Терпеть беспричинные выходки самовлюбленного нарцисса он не будет.. Это вам не "демократия" . Это СА, где другие законы, которые надо соблюдать. Саботировать и показывать свой характер не позволено даже тем, кого пытались сделать лицом ЧМ в СА. Думаю и роль шута на приёме у дяди Сэма Авейру не поможет.. ☝️
    shur
    shur
    вчера в 14:36
    ...бедность, не порок! Хотя для них ярд , пол дня покачать и усё!!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 14:10
    Взыскать эти деньги с петушары и дать пинок под зад.
    Карьеру надо заканчивать достойно, а не позориться на весь мир.
    Сначала в Европе опозорился, теперь на Ближнем Востоке, где будет следующий позор?
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 13:53, ред.
    А вот теперь появилась серьёзная работа для юристов, чтобы досконально разобраться и определить степень вины всех участников, вспыхнувшего на ровном месте конфликта, в потере таких колоссальных денег и за одно предложить возможные способы покрытия и компенсации возникших от него убытков. И не дай Бог, виновным признают Роналду, тогда в один миг Рон может превратиться из "очень обеспеченного" в "очень бедного".
    Болейте за своих, а не против чужих!
    Agamaga005
    Agamaga005 ответ lazzioll (раскрыть)
    вчера в 12:56
    Саудиты давно не считают деньги. Кошелёк не главное.
    Agamaga005
    Agamaga005
    вчера в 12:55
    Ты играть приехал или бойкотировать игры? Подвёл клуб, испортил репутацию, теперь обратно будет сложнее привлекать спонсоров.
    И это делает игрок, который получает рекордные деньги, и без которого клуб вполне справляется на поле.

    Руководству стоило бы с него удержать часть этих денег!
    Ему многое позволяли там, наплевав на свои законы.
    Niagara
    Niagara
    вчера в 12:47
    португальская истеричка везде был и будет балластом, от него только проблемы
    112910415
    112910415
    вчера в 12:42
    а вот это уже серьёзно !
    5p5ap8yjqn7g
    5p5ap8yjqn7g
    вчера в 12:24
    Похоже Роналду перестарался, как бы ему боком не вышло
    adekvat
    adekvat
    вчера в 11:45
    Высчитать с этой истерички всю сумму.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:41
    Скоро многие откажутся от трансляций дворового чемпионата и дело ни только в рончике
    lazzioll
    lazzioll
    вчера в 11:24
    ну вот. а говорили личность не влияет на весь турнир. еще как оказывается. еще и знал Роналду куда бить, по самому больному саудитов - по кошельку
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear
    вчера в 11:03
    Страсти накаляются переходя в финансовую плоскость.
