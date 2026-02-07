Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

Дибала может летом вернуться в чемпионат Аргентины

вчера, 11:05

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала попал в сферу интересов аргентинского топ-клуба «Бока Хуниорс». 32-летний форвард покинул Аргентину в 2011 году, перейдя из «Институто» в итальянский «Палермо».

По данным журналиста Tyc Sports Тато Агилеры, Дибала ведёт переговоры о сенсационном возвращении на родину. «Разговоры могут возобновиться в июне, но шансы на то, что Дибала наденет форму „Боки“, очень высоки», — отметил он.

Контракт аргентинца с «Ромой» истекает в конце сезона, а переговоры о продлении соглашения пока не продвигаются.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиИбраима Конате вновь попал в сферу интересов «Реала»
Вчера, 09:51
СлухиСерхио Рамос предложил свои услуги «Марселю»
Вчера, 09:48
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ювентуса» Локателли
Вчера, 09:46
Слухи«Ман Юнайтед» отказался от трансфера экс-игрока «Лестера» Ндиди в январе
06 февраля
Слухи«Арсенал» и «Челси» борются за бразильского вундеркинда Брено Бидона
06 февраля
Рамос надеется вернуться в «Реал» на концовку текущего сезона
05 февраля
Все комментарии
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 18:46
...Как быстро время пролетело!
С лицом мальчишки Он на поле выходил!
И вот уж в статусе мужщины,
Бесславно в "Бока" Хуниорс" приплыл!!!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:22
Пусть едет ... Толку с него мало — Павлик ещё в Ювентусе перестал играть...
lazzioll
lazzioll
вчера в 11:22
из трех сезонов треть пропустил в каждом. считай что два сыграл только. полезность и голы нивелируются бесконечными лазаретами. хрусталь какой-то
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 