Дибала может летом вернуться в чемпионат Аргентины

вчера, 11:05

Нападающий «Ромы» попал в сферу интересов аргентинского топ-клуба «Бока Хуниорс». 32-летний форвард покинул Аргентину в 2011 году, перейдя из «Институто» в итальянский «Палермо».

По данным журналиста Tyc Sports Тато Агилеры, Дибала ведёт переговоры о сенсационном возвращении на родину. «Разговоры могут возобновиться в июне, но шансы на то, что Дибала наденет форму „Боки“, очень высоки», — отметил он.

Контракт аргентинца с «Ромой» истекает в конце сезона, а переговоры о продлении соглашения пока не продвигаются.