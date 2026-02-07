В Саудовской Аравии собираются летом расстаться с Роналду

1770456174

вчера, 12:22

«Аль‑Наср» и руководство Саудовской лиги готовы расстаться с форвардом по окончании сезона. Португалец пропустил два последних матча чемпионата в знак протеста из‑за, по его мнению, недостаточной активности клуба на январском трансферном рынке.

Роналду считает, что «Аль‑Наср» получает меньше поддержки от финансовых структур страны по сравнению с «Аль‑Хилялем» и «Аль‑Иттихадом». По данным i Paper, в Саудовской лиге устали от поведения 41‑летнего форварда и намерены выставить его на трансфер летом за €50 млн.