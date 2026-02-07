Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

В Саудовской Аравии собираются летом расстаться с Роналду

вчера, 12:22

«Аль‑Наср» и руководство Саудовской лиги готовы расстаться с форвардом Криштиану Роналду по окончании сезона. Португалец пропустил два последних матча чемпионата в знак протеста из‑за, по его мнению, недостаточной активности клуба на январском трансферном рынке.

Роналду считает, что «Аль‑Наср» получает меньше поддержки от финансовых структур страны по сравнению с «Аль‑Хилялем» и «Аль‑Иттихадом». По данным i Paper, в Саудовской лиге устали от поведения 41‑летнего форварда и намерены выставить его на трансфер летом за €50 млн.

За ситуацией следит первый европейский клуб Роналду «Спортинг». Также возможными направлениями называются чемпионат Катара и MLS, при этом сам Роналду пока не раскрывает свои планы после летнего ЧМ. Текущий контракт форварда рассчитан до 2027 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Страсбур» требует €50 млн за Паничелли
Вчера, 11:09
СлухиДибала может летом вернуться в чемпионат Аргентины
Вчера, 11:05
СлухиИбраима Конате вновь попал в сферу интересов «Реала»
Вчера, 09:51
СлухиСерхио Рамос предложил свои услуги «Марселю»
Вчера, 09:48
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Ювентуса» Локателли
Вчера, 09:46
Слухи«Ман Юнайтед» отказался от трансфера экс-игрока «Лестера» Ндиди в январе
06 февраля
Сортировать
Все комментарии
youtomee
youtomee
сегодня в 01:26
за €50 млн, это кто же выложит за него? Аль‑Хиляль или Аль‑Иттихад, больше на ум никто не приходит.
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 19:50
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:44
Вы абсолютно правы и говорите такие слова, которые хотят услышать миллионы фанатов по миру.
Даже не важно, кто как выступит, важно чтобы они играли и мы могли ещё раз увидеть их вместе!
Capral
Capral ответ Agamaga005 (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Я мало верю в его футбол в МЛС. То есть не отрицаю, такое возможно, ведь МЛС- сборник всех возрастных талантов и звезд. Но если это возможно- с удовольствием посмотрел бы на противостояние двух футбольных ГЕНИЕВ...))) Для интриги, для выставки, футбол Месси-Роналду, исключительно для футбольных гурманов. Это было бы достойное завершение, их многолетнего спора!!!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:30
Ну какие налоги? Если ему самому интересно оказаться в чемпионате МЛС, то его там примут на своих условиях.
Чисто для конкуренции, чисто чтоб с Месси пообниматься. Молодость скоро пройдёт. Они должны наслаждаться моментом.
И мы этого ожидаем!
Karkaz
Karkaz ответ nt3jbqb4qj2x (раскрыть)
вчера в 18:40
Точнее он понял, что в Насре ловить нечего, акцент делается на другие клубы, они будут брать титулы, а его клуб нет. Вот сейчас будет искать чемпионат, где можно брать трофеи.
nt3jbqb4qj2x
nt3jbqb4qj2x
вчера в 18:35
Похоже Рону просто надоело у Саудитов, он и затеял этот скандал
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:12
Это игра ради игры, саудиты умеют считать деньги. Не футболом так скандалами притянут внимание. Это тактика матч тиви, и она работает, губерниев и генич не дадут соврать.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:58
Тренер сборной Португалии 🇵🇹, почему-то, молчит? Ведь у Роналду уже некоторое время нет игровой практики... В его возрасте это очень плохо.
Rex04
Rex04
вчера в 17:49
Да кому он нужен,весьАль Наср пашет на поле чтобы он забыл в пустые ворота или с пенальти…
5z3dt7s8v457
5z3dt7s8v457
вчера в 17:27
Какой трансфер? Его никто не купит
particular
particular
вчера в 17:03
Усталость от протестов, - это не то, о чём мечтали саудиты...
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
вчера в 16:26
Гнать его надо пинком в зад Ему пора в Зените попробовать надо
Nenash
Nenash
вчера в 14:59
Опять не ту "лошадь" поставил наш Геша.. Короче, встретятся они в МЛС.. 🤭
xkn9qd9asjag
xkn9qd9asjag
вчера в 14:58
Гнать его нужно было давно,от него толку нет!!!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:52
Володя, и Рон, и пистон- они оба разбалованы огромными деньгами и славой. В этом случае невозможно устоять, обязательно зазвездишься и непременно лажа накроет. В этом смысле, обоих можно понять.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:49
Виктор ты знаешь что я нейтрален в споре двух Великих игроков нашего времени Лео и Рона! Просто счастлив что видел их игру! Ну по телеку конечно!
Так вот много я тут слышал про Лео что он такой сякой! Но вот наблюдая не первый раз за Роном , убеждаюсь что у него корона тоже не хилая на голове!

Ему просто надо снять эту корону и он может еще поиграть 2-3 года! Ведь здоровье у него дай Бог каждому! Ведь я думаю если ему играть под напами(ЦАП) с его ударом и видением поля он может приносить большую пользу команде! Унять в себе эго и выходить на один тайм он может спокойно!

Это так моё видение! Мож и не правильное!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:45, ред.
Роналду не лидер. Характера нет. Если чем то недоволен, или плачет, или скандальный бойкот. Перес был прав, Реал прекрасно обойдется без Роналду. Такие эгоистичные люди больше вредят командам, чем приносят пользу. Аль Наср только выиграет если расстанется с португальским павлином. Как ПСЖ выиграл от ухода Мбаппе
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 14:42, ред.
Приветствую, Володя!!!
Дело говоришь, трудно не согласиться. Тем более, пару лет назад, самый заоблачный трансфер в МЛС был осуществлен за 25млн. или что-то, вроде этого))) В Европе уже и цен таких нет. Но, кто знает, если поиграть еще хочет может пойти и на уступки. Но возраст, вот серьезная помеха... Пора заканчивать с футболом. Думаю, если уедет из СА, найти новый клуб, ему будет очень сложно..............................
STVA 1
STVA 1 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:40
Спецом загуглил!
Портал Transfermarkt понизил рыночную стоимость нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Стоимость аргентинца упала с €25 млн до €20 млн, Роналду потерял в цене €3 млн и теперь оценивается в €12 млн
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:35
Приветствую Виктор! В МЛС практически нет клубов готовых во первых выполнить его финансовые требования ! Ну и во вторых мало кто после его демаршей захочет брать его к себе! Ведь там составы на порядок хуже чем у тгго же Аль Насра!! Три всего место под топ игрока! А остальные введены под потолоу зарплат!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:16, ред.
Путушару звали для популизации чемпионата СА, как игрок уже списанный, но для такого чемпионата норм, ну и конечно имя.
Но шейхи сделали одну ошибку, они шли на поводу избалованной истерички, а петушара поверил в себя и провозглосил "богом". Так, что шейхи сами виноваты.
Единственный способ выйти с достоинством это выгнать с позором дырявого гея-нарцисса и в будущем не делать подобных ошибок.
Capral
Capral
вчера в 14:15, ред.
В МЛС, еще пару годков может поиграть, тем более, там первый его многолетний конкурент. Думаю будет интересно. 50млн., он не стоит конечно, но опять же, смотря где играть... Единственное, что может помешать ему переехать в США- это большие налоги, больше, чем в СА. Физически, Рон еще может поиграть в лиге сантехников и акушеров, но в приличный чемпионат его не позовут. Да оно ему и не надо, он давно всё доказал!!!
stanichnik
stanichnik ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 14:11, ред.
Доброго здоровья, числовой.
В том то и дел, что Рона не удалось приручить арабам. Был бы ручным не загибал бы гаги и не диктовал условия хозяевам, а покорно выполнял свои контрактные обязательства, улучшая при этом своё финансовое благополучие, клепая голы в ворота соперников на радость болельщиков Аль-Насра и своих фанатов, коих у него несчётное количество по всему свету и назло хейтерам. А теперь впал в немилость шейхам и ещё неизвестно, как оно повернётся и чем всё для него закончится.
Болейте за своих, а не против чужих!
Real Oviedo
Real Oviedo
вчера в 13:53, ред.
Довыделывался Роналлду. Саудиты не прогнулись под его требования. На его место купят новых звезд. А вот Рону сложно будет найти себе новый клуб. Из двух предыдущих он ушел со скандалом и работодатели теперь хорошенько подумают прежде чем его подписывать. Ничему Роналду жизнь не учит. Перед ЧМ в Катаре он разругался с МЮ. В итоге был не готов к турниру и его провалил. Теперь перед ЧМ в Америке он снова без игровой практики и снова потянет свою сборную на дно.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 13:48
И тут саудитов осенило!
Agamaga005
Agamaga005 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 12:59
Да он сам выкупит свой контракт и поедет куда-нибудь добить до тысячи.
Sergo81
Sergo81 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 12:52
Сам выкупит свой контракт, но я думаю, что раньше сам уйдёт. Не потерпит таких разговоров про себя.
112910415
112910415
вчера в 12:41
они же в ответе за того,кого приручили ?!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:40
Пусть едет в Америку, опять в очных встречах будет с Месси соперничать...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 