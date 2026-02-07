«Аль‑Наср» и руководство Саудовской лиги готовы расстаться с форвардом Криштиану Роналду по окончании сезона. Португалец пропустил два последних матча чемпионата в знак протеста из‑за, по его мнению, недостаточной активности клуба на январском трансферном рынке.
Роналду считает, что «Аль‑Наср» получает меньше поддержки от финансовых структур страны по сравнению с «Аль‑Хилялем» и «Аль‑Иттихадом». По данным i Paper, в Саудовской лиге устали от поведения 41‑летнего форварда и намерены выставить его на трансфер летом за €50 млн.
За ситуацией следит первый европейский клуб Роналду «Спортинг». Также возможными направлениями называются чемпионат Катара и MLS, при этом сам Роналду пока не раскрывает свои планы после летнего ЧМ. Текущий контракт форварда рассчитан до 2027 года.
В том то и дел, что Рона не удалось приручить арабам. Был бы ручным не загибал бы гаги и не диктовал условия хозяевам, а покорно выполнял свои контрактные обязательства, улучшая при этом своё финансовое благополучие, клепая голы в ворота соперников на радость болельщиков Аль-Насра и своих фанатов, коих у него несчётное количество по всему свету и назло хейтерам. А теперь впал в немилость шейхам и ещё неизвестно, как оно повернётся и чем всё для него закончится.
Болейте за своих, а не против чужих!
