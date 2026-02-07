Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Луис Энрике отказал «Манчестер Юнайтед» и продлит контракт с ПСЖ

вчера, 14:37

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Контракт испанца истекает в конце сезона, и недавно он встречался с представителями «Юнайтед» в Париже для обсуждения возможного перехода летом, сообщает Daily Star.

Энрике не убедил проект английского клуба. Теперь он готов подписать новое соглашение с парижанами.

Единственным клубом, ради которого тренер покинет ПСЖ, остаётся «Барселона» — там он выигрывал Ла Лигу и как игрок, и как тренер, а также побеждал в Лиге чемпионов.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиВ «Атлетико» задумались об увольнении Симеоне
06 февраля
Хаджи может возглавить Румынию вместо Луческу
03 февраля
СлухиЭкс-тренер «Спартака» Эмери может возглавить «Реал»
29 января
«Ливерпуль» может пригласить Хаби Алонсо на должность главного тренера
25 января
Клопп назвал «Реалу» условие, при котором он согласится возглавить команду
23 января
В «Реале Сосьедад» были бы рады видеть Карпина главным тренером команды
19 января
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:24
Супер, Дружище, супер, про фланговые навесы и тп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Жду новых ГЕНИАЛЬНЫХ Творений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))
Доброй ночи, Дорогой!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:02
...разбавленна,хорошо подмеченно,не было бы этих разбавлений,остались бы бесчисленные проходы по флангам и навесы на штрафную,однако скучно...!!! Хороших снов,друже!!!
shur
shur
вчера в 23:56
...в квартире Каррика раздался звонок ": ...Алло, Майкл ! Поздравляю
с победой, не узнал Энрике, не зря Я отказался от предложения, удачи Старина!!!"
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:02
Энрике ПСЖ предлагал подписать пожизненный контракт... А МЮ продолжает переговоры — хозяин барин.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:39
Вот я и говорю- поживем увидим...)))
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:34
Правота в том, что неплохо работает, а там видно будет.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:25
Приветствую, Дружище Дорогой Иван Иванович!!!!!!!
Ну собственно, моей правоты особо в работе Каррика нет, да и надо дождаться окончательного варианта, чтобы вынести тренеру приговор.))) Но пока он работает не плохо, но как мне кажется- больше на кураже, на эмоциях. При том, что его футбол имеет тренерский вид и определенную солидность. Но всё же, я пока далек от того, чтобы осыпать Каррика овациями. В спорте важна стабильность. Вот и поглядим, насколько стабилен МЮ и его тренерский подход...
Да, Вань, еще пару слов. Тут вот прозвучала фраза- "а зачем МЮ испанский тренер, им нужен английский подход"! В таком случае, у меня встречный вопрос- а зачем Арсеналу испанец Артета или француз Венгер?
В том то и дело, что АПЛ, разбавленная разными европейскими взглядами на футбол- стала интереснее и лучше.................................
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 19:07
Да дайте спокойно Кэррику работать! Вон чел четвёртую победу подряд одержал, а они всё ищут…
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:05
Доброго Здоровья, Виктор Семёнович!
Сегодня он в очередной раз подтвердил твою правоту.
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:01
Зачем МЮ нужен Энрике, зачем им испанский футбол. МЮ нужна английская классика в лице Каррика, может он продолжатель, второй Фергюсон и красные будут доминировать в ближайшие годы. Английских тренеров в АПЛ и так по пальцам посчитать, одни испанцы.
Конечно, с другой стороны, Энрике это, наверное, единственный вариант из проверенных, статусных, успешных тренеров, которые на пике, что подходит для возрождения МЮ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:11
Согласен на счёт ПСЖ, а что там с МЮ? где они?
112910415
112910415
вчера в 17:18
странная тема !
в МЮ всё неплохо ( в кои-то веки ! )
да и в ПСЖ тоже...
particular
particular
вчера в 17:06, ред.
Неубедительность «МЮ» проявляется не только в переговорах...
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 16:56
Приветствую, Герман!!!
Полностью согласен. От себя добавлю- у МЮ появилось лицо, видно чего хочет тренер и за счет чего добивается результатов. Во всяком случае, изменения к лучшему видны, но торопить события не стоит, надо, чтобы игра устаканилась. Иногда так бывает- с приходом нового тренера команда бежит, рвёт, а потом спад и разочарование... Подождем, понаблюдаем. Пока всё не плохо, и видно, что команда и тренер друг друга понимают...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:50
лучше Кэррика МЮ не найти.
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:40
У него все хорошо в ПСЖ
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:38
А зачем ему нужен МЮ в этом состоянии!В ПСЖ у него все хорошо! А в МЮ дай Бог у Каррика все получится!
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:26, ред.
Приветствую, Виктор, и поддерживаю! Каррик пока действительно выглядит уверенно и спокойно делает свою работу — без лишнего шума, но с пониманием игры и раздевалки Да, выводы делать рано — время всё расставит по местам. Но старт у него здравый, решения логичные, команда при нём выглядит собраннее. А дальше, как и в футболе всегда бывает, всё покажет дистанция.
lazzioll
lazzioll
вчера в 16:24, ред.
так он его и создал этот ПСЖ. скинул балласт в лице Неймара, Месси и прочих Мбаппе)) и собрал банду молодых голодных до побед ребят, которые взяли и разорвали всех и выиграли ЛЧ. вот шейхи охерели от такого - оказывается не надо было тратить триллиарды на Месси и Неймара, а надо было чтоб тренер подошел команде просто)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:07
Продлять будут джентльменским соглашением?..:))))
Nenash
Nenash
вчера в 15:18, ред.
Не трогайте МЮ. Не спугните. Они завелись не на шутку и без Энрике.. ☝️
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:53
Кто же на понижение пойдет по своему желанию?)
Capral
Capral
вчера в 14:48
Каррик пока неплохо работает, а там видно будет.
shur
shur
вчера в 14:38, ред.
...кто ж от хорошего уходит ?!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 