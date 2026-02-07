Луис Энрике отказал «Манчестер Юнайтед» и продлит контракт с ПСЖ

1770464220

вчера, 14:37

Главный тренер ПСЖ отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Контракт испанца истекает в конце сезона, и недавно он встречался с представителями «Юнайтед» в Париже для обсуждения возможного перехода летом, сообщает Daily Star.

Энрике не убедил проект английского клуба. Теперь он готов подписать новое соглашение с парижанами.