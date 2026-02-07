Луис Энрике отказал «Манчестер Юнайтед» и продлит контракт с ПСЖ

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отклонил предложение «Манчестер Юнайтед». Контракт испанца истекает в конце сезона, и недавно он встречался с представителями «Юнайтед» в Париже для обсуждения возможного перехода летом, сообщает Daily Star.
Энрике не убедил проект английского клуба. Теперь он готов подписать новое соглашение с парижанами.
Единственным клубом, ради которого тренер покинет ПСЖ, остаётся «Барселона» — там он выигрывал Ла Лигу и как игрок, и как тренер, а также побеждал в Лиге чемпионов.
Полностью согласен. От себя добавлю- у МЮ появилось лицо, видно чего хочет тренер и за счет чего добивается результатов. Во всяком случае, изменения к лучшему видны, но торопить события не стоит, надо, чтобы игра устаканилась. Иногда так бывает- с приходом нового тренера команда бежит, рвёт, а потом спад и разочарование... Подождем, понаблюдаем. Пока всё не плохо, и видно, что команда и тренер друг друга понимают...
