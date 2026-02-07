«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Тоттенхэма» в матче Английской Премьер-Лиги

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Мбеумо (38'), Бруну Фернандеш (81').
По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 44 очка, у гостей — 29 очков.
В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 10 февраля, соперником будет «Вест Хэм». «Тоттенхэм» проведет следующий матч 10 февраля, (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).
придётся в чём то извинится перед португальцем № 8 , хотя когда команда играет вся, это только вдохновляет игру разыгрывающего хава! Аккуратно, ещё поглядим на это маленькое чудо, но одно что можно сказать, уже на душе потеплело!!!
Фейеноорд тренирует, тогда я буду таааааак счастлив)))
чем за весь прошлый сезон (42).
вовремя клуб уволил Аморима.
да и Флетчера зря доверили команду.
ничью с Вулз не допустил бы Кэррик.
и парень по себе познает что такое "закон бутерброда".
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍✊✊✊✊✊✊✊
Батя в Здании!!!
✅ Он открыл счет в матче против «Манчестер Сити».
✅ Он сравнял счет в матче против «Арсенала».
✅ Он открыл счет в матче против «Тоттенхэма».
Бриан Мбемо — игрок, который умеет показывать отличные результаты в важных матчах.
Плюс Левша, Ван Перси тоже был Левшой в составе МЮ!
облегчил задачу! Передачи,пасы, всё с головой,
меняется рисунок игры! В конце конкцов Олд Траффорд запел,а это дорогого стоит! Спасибо Виктор за поддержку!
Таким образом Манчестер Юнайтед в этом сезоне обыграл: чемпионов Англии (Ливерпуль), чемпионов Мира (Челси), победителя Кубка Англии (Кристал Пэлас), победителей Лиги Европы (Тоттенхэм), победителей Кубка Лиги (Ньюкасл) и Арсенал
С Простора Интернета
Удачи МЮ без судей.
Эка красных диабло понесло, а ведь им в этом сезоне ничего не светит
Векшина, как главного болельщика МЮ- персонально с победой!!!!!!!)))))))
https://youtu.be/n0P25fV8LMo?si=O_SmYcDnfqwtV9sl