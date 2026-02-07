Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Тоттенхэма» в матче Английской Премьер-Лиги

вчера, 17:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Мбеумо (38'), Бруну Фернандеш (81').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 44 очка, у гостей — 29 очков.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 10 февраля, соперником будет «Вест Хэм». «Тоттенхэм» проведет следующий матч 10 февраля, (соперник — «Ньюкасл Юнайтед»).

y-ago
y-ago
сегодня в 00:34, ред.
Игру не смотрел, однако был уверен в победе МЮ. Догадываюсь, что прежде всего стоит похвалить Майкла Каррика. Это еще одно доказательство того, что он не «временный вариант», а тренер, который читает игру, уважает детали и умеет управлять темпом матча. Если «Юнайтед» будет играть так стабильно — разговор о будущем клуба может наконец стать оптимистичным.... Только что посмотрел обзор матча - я не ошибся в оценке.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:18
А мне Тоттенхэм симпатичен всегда был. А ведь не так давно играл в финале лиги чемпионов...
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:11
Может и правда МЮ с тренером угадал?
dhv8jz3wbdw7
dhv8jz3wbdw7
вчера в 20:42
Смена тренера пошла на пользу Юнайтед
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 20:35
На красную особо не тянуло
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:06
...игра стала небеззубой и беспомощной! Если так и дальше пойдёт,
придётся в чём то извинится перед португальцем № 8 , хотя когда команда играет вся, это только вдохновляет игру разыгрывающего хава! Аккуратно, ещё поглядим на это маленькое чудо, но одно что можно сказать, уже на душе потеплело!!!
Karkaz
Karkaz
вчера в 19:05
Очередная уже победа МЮ. Осталось дождаться концовку чемпионата, на сколько же продержится беспроигрышная серия и оставят ли Каррика готовить клуб к следующему сезону.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:03, ред.
Доя этого вызвали Ван Нистелроя, он свободный агент и он наш Халк, надо будет кента позовёт который
Фейеноорд тренирует, тогда я буду таааааак счастлив)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:57
красные дьяволы уже набрали больше очков в этом сезоне (44)
чем за весь прошлый сезон (42).
вовремя клуб уволил Аморима.
да и Флетчера зря доверили команду.
ничью с Вулз не допустил бы Кэррик.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 18:49
в следующем туре Вест Хэм выдаст матч жизни.
и парень по себе познает что такое "закон бутерброда".
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:41
И какого ляда им нужен Энрике ? У Каррика итак все хорошо
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:27
Рад за тебя, Дружище!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍✊✊✊✊✊✊✊
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:13
Сегодня присутствовал на матче у Шешко и Зиркзе появился конкурент!!!
Батя в Здании!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:11
Прям таки именины сердца результаты МанЮ после смены тренера! Пусть так будет и дальше! GGMU!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 18:03
✅Он открыл счет в матче против «Ливерпуля».
✅ Он открыл счет в матче против «Манчестер Сити».
✅ Он сравнял счет в матче против «Арсенала».
✅ Он открыл счет в матче против «Тоттенхэма».

Бриан Мбемо — игрок, который умеет показывать отличные результаты в важных матчах.
Плюс Левша, Ван Перси тоже был Левшой в составе МЮ!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:58, ред.
...Минхерц, сам понимаешь искусно себя подставить,это тоже творчество, браво Каземиро,
облегчил задачу! Передачи,пасы, всё с головой,
меняется рисунок игры! В конце конкцов Олд Траффорд запел,а это дорогого стоит! Спасибо Виктор за поддержку!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:56, ред.
Четвёртая победа подряд для Каррика и МЮ
Таким образом Манчестер Юнайтед в этом сезоне обыграл: чемпионов Англии (Ливерпуль), чемпионов Мира (Челси), победителя Кубка Англии (Кристал Пэлас), победителей Лиги Европы (Тоттенхэм), победителей Кубка Лиги (Ньюкасл) и Арсенал
С Простора Интернета
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:50, ред.
Судья зарешал в лучших традициях Уэбба.
Удачи МЮ без судей.
Эка красных диабло понесло, а ведь им в этом сезоне ничего не светит
Ice van Reed
Ice van Reed ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:48
Ешё одна игра, но не стоит зарекаться!!!
Capral
Capral
вчера в 17:46
Еще один бонус в копилку Каррика. Но мне показалось, что удаление у Т/Х не было явным и на КК не тянуло, не было целенаправленного удара. Но как бы то ни было, МЮ с победой, которая безусловно прибавляет команде сил и веры в себя!!!
Векшина, как главного болельщика МЮ- персонально с победой!!!!!!!)))))))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 17:45
Пала беспроигрышная серия ТТХ
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:43
Каррик молодец, сам пойдет того клоуна стричь))
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:37
На классе МЮ расправился с Тоттенхэмом и одержал свою четвертую победу кряду в АПЛ при Кэррике. В шикарной форме находятся "красные дьяволы", которые могли сегодня выиграть с более крупным счетом, хотя и итоговые 2:0 должны всех устроить. Шпоры же снова опростоволосились. Еще и полтора тайма лондонский клуб играл вдесятером из-за очередного удаления Ромеро. Все ближе к зоне вылета команда Франка.
Nenash
Nenash
вчера в 17:36
А не замахнуться ли МЮ на что-нибудь серьёзное.. 🤔 :
