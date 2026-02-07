Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Барселона» разгромила «Мальорку» во встрече Ла Лиги

вчера, 20:15
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Мальорка». Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами у хозяев отметились: Левандовски (29'), Ямаль (61'), Берналь Касас (83').

По итогам встречи «Барселона» имеет 58 очков, у гостей — 24 очка.

В следующем матче «Барселона» сыграет 16 февраля, соперником будет «Жирона». «Мальорка» проведет следующий матч 15 февраля, (соперник — «Бетис»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Dani Barbeito
«Челси» победил на выезде «Вулверхэмптон» в игре чемпионата Англии
Вчера, 20:05
«Арсенал» с крупным счетом обыграл «Сандерленд» в поединке АПЛ
Вчера, 20:00
«Манчестер Юнайтед» выиграл у «Тоттенхэма» в матче Английской Премьер-Лиги
Вчера, 17:30
«Краснодар» забил три безответных гола «Зениту» в матче Зимнего кубка РПЛ
06 февраля
«Динамо» по пенальти победило ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
06 февраля
«Атлетико» забил пять голов «Бетису» в игре Кубка Испании
06 февраля
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 02:34
Она дома только может
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:19
Мальорка не готова выдавать сюрпризы. А Барселона привыкла.
ABir
ABir
сегодня в 00:51
Без шансов
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:56
Красивый гол! Щас посмотрел!
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:42
...а Я подниму тост за неяркую, но победу,завтра!!!
shur
shur ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 21:41
...интересная мысль, о превзятости, лайк!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:32
Было понятно, что если "Барселона" забьет второй гол, то игра закончится. Так и получилось. У "Мальорки" определенное оживление внесли замены, но не более. Реальную конкуренцию чемпионам Испании составить не получилось.
Agamaga005
Agamaga005 ответ lazzioll (раскрыть)
вчера в 21:31
Ну не после 3:0.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 21:12
Барсу и болельщиков с яркой победой!)
lazzioll
lazzioll ответ Eugene Natsmith (раскрыть)
вчера в 21:12
раньше здесь были еще эпитеты типа деклассировал, еще какие-то мощные. наверно ушел тот редактор, пропали такие заголовки)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:59
рад за Марка Берналя.
отличный гол.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:56
минус 2 чистых пенальти.
ну тогда ничего, Барса умеют побеждать и без пенальти.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:53
Запланированные три очка от фаворита
Lobo77
Lobo77
вчера в 20:37
Ни одной желтой карточки в матче.
И при этом три ноль.
Приезжая команда ничего не планировала?
Nenash
Nenash
вчера в 20:36
Рэшфорд научил Ямаля бить наклболы?.. Или наоборот?.. 🤔.. Гарсия, не включай Ямаля.. ☝️😄
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
вчера в 20:33
Всех причастный с рядовой победой!
Продолжают постепенно и уверено идти к своей цели.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:31
Интересно заголовки организовывают ..тут прям Разгромил, а Арсенал всего то обыграл ..хотя счет полностью одинаковый. Предвзятое отношение что ли? По матчу ..Мальорка крайне домашняя команда ..у нее отлично получается играть дома даже против Топ-клубов ..а в гостях обычно они увы...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 