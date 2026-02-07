«Барселона» разгромила «Мальорку» во встрече Ла Лиги

В матче испанской Примеры встречались «Барселона» и «Мальорка». Встреча завершилась со счетом 3:0.
Голами у хозяев отметились: Левандовски (29'), Ямаль (61'), Берналь Касас (83').
По итогам встречи «Барселона» имеет 58 очков, у гостей — 24 очка.
В следующем матче «Барселона» сыграет 16 февраля, соперником будет «Жирона». «Мальорка» проведет следующий матч 15 февраля, (соперник — «Бетис»).
отличный гол.
ну тогда ничего, Барса умеют побеждать и без пенальти.
И при этом три ноль.
Приезжая команда ничего не планировала?
Продолжают постепенно и уверено идти к своей цели.
