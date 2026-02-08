Колосков заявил, что у него нет интереса к посещению конгресса ФИФА
1770528611
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) рассказал, почему пропустит конгресс ФИФА, который пройдет в Ванкувере 30 апреля.
На конгресс ФИФА не поеду в Ванкувер. Дело не в планах. Нет никакого интереса, честно говоря. Конгресс — это рутина, потеря времени абсолютная. Сутки туда и обратно добираться. Не вижу смысла ради ужина. Был бы членом совета, да, но я уже наездился.
["news\/1422594\/krylya-sovetov-kamaz","news\/1422593\/stankovich-aleksandr-inter","news\/1422592\/duran-dzhon-zenit","news\/1422591\/zenit-dinamo","news\/1422590\/nur-mohammed-al-ittihad","news\/1422587\/duran-dzhon-zenit","news\/1422589\/rasskazov-nikolay-kamaz","news\/1422588\/karvahal-daniel-real","news\/1422586\/laporta-zhoan-barselona","news\/1422585\/fernandesh-brunu-manchester-yunayted","news\/1422584\/krishtianu-ronaldu-manchester-yunayted","news\/1422583\/duran-dzhon-zenit","news\/1422582\/karrager-dzheymi-liverpul","news\/1422580\/ernandes-huan-barselona","news\/1422579\/silva-bernardu","news\/1422578\/runi-ueyn-tottenhem","news\/1422577\/krishtianu-ronaldu-liverpul","news\/1422576\/tonali-sandro-manchester-yunayted","news\/1422575\/valensiya-real","news\/1422574\/yuventus-lacio","news\/1422572\/pari-sen-zhermen-marsel","news\/1422571\/atletiko-betis","news\/1422566\/safonov-matvey","news\/1422565\/sassuolo-inter","news\/1422564\/liverpul-manchester-siti","news\/1422562\/bavariya-hoffenhaym","news\/1422561\/rayo-valekano-real-ovedo","news\/1422560\/krishtianu-ronaldu-al-nasr","news\/1422559\/neymar-braziliya","news\/1422558\/venger-arsen"]
"Реал"! У меня домашний статус дьявольски -сливочный,обязан сидеть и смотреть,не поймут! Спасибо за откровенность,ценю!
"Реал"! У меня домашний статус дьявольски -сливочный,обязан сидеть и смотреть,не поймут! Спасибо за откровенность,ценю!
Насчет Реала не знаю, вряд ли буду смотреть, потому что, как мне кажется- сезон потерян, потерян и интерес...(((
Насчет Реала не знаю, вряд ли буду смотреть, потому что, как мне кажется- сезон потерян, потерян и интерес...(((
и это даже не персонал дома престарелых.
и это даже не персонал дома престарелых.