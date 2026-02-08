Top.Mail.Ru
Колосков заявил, что у него нет интереса к посещению конгресса ФИФА

вчера, 08:30

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, почему пропустит конгресс ФИФА, который пройдет в Ванкувере 30 апреля.

На конгресс ФИФА не поеду в Ванкувер. Дело не в планах. Нет никакого интереса, честно говоря. Конгресс — это рутина, потеря времени абсолютная. Сутки туда и обратно добираться. Не вижу смысла ради ужина. Был бы членом совета, да, но я уже наездился.

Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:36
))))))))))))))))))))))))))))))))
112910415
112910415
вчера в 19:33
старый мудрый питон Каа ...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:31, ред.
....наверное справедливо замечено! Явно тучи на Бернабеу и это длинная история перетрубации во всём учреждении под названием
"Реал"! У меня домашний статус дьявольски -сливочный,обязан сидеть и смотреть,не поймут! Спасибо за откровенность,ценю!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:26
Саня, не могу отойти от твоего ШЕДЕВРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты сам себя превзошел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Насчет Реала не знаю, вряд ли буду смотреть, потому что, как мне кажется- сезон потерян, потерян и интерес...(((
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:12
...какие Вы старички неугомонные! Знаем мы Вашего брата! У меня нет никакого брата.... Минхеру ,доброго денёчка! Что то мне состав Реала на сегодня не айс?!
particular
particular
вчера в 11:22
"...Не вижу смысла ради ужина...", - Славик по мелочам не надрывается :))
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:34
Ну и?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:32
2 санитарки и одна медсестра.
и это даже не персонал дома престарелых.
Capral
Capral
вчера в 10:23
В этом возрасте интерес только к бабам остался...
Гость
Отправить
 