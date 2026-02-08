Голкипер «Штурма» Худяков близок к возвращению в игру

1770530032

вчера, 08:53

Российский вратарь «Штурма» получил травму и выбыл из строя на короткий срок. Об этом сообщил представитель игрока Владимир Кузьмичев, отметив, что повреждение не выглядит серьёзным и голкипер должен вскоре вернуться на поле.

Ранее пресс-служба австрийского клуба сообщила, что у голкипера диагностировано мышечное повреждение, подробности которого станут известны позже.

22‑летний Худяков выступает за «Штурм» с лета 2024 года и уже успел выиграть с клубом чемпионат Австрии в сезоне‑2024/25. В нынешнем сезоне он провёл три матча во всех турнирах и один раз сыграл «на ноль». До переезда в Австрию вратарь защищал цвета московского «Локомотива».