Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАвстрия. Бундеслига 2025/2026

Голкипер «Штурма» Худяков близок к возвращению в игру

вчера, 08:53

Российский вратарь «Штурма» Даниил Худяков получил травму и выбыл из строя на короткий срок. Об этом сообщил представитель игрока Владимир Кузьмичев, отметив, что повреждение не выглядит серьёзным и голкипер должен вскоре вернуться на поле.

Ранее пресс-служба австрийского клуба сообщила, что у голкипера диагностировано мышечное повреждение, подробности которого станут известны позже.

22‑летний Худяков выступает за «Штурм» с лета 2024 года и уже успел выиграть с клубом чемпионат Австрии в сезоне‑2024/25. В нынешнем сезоне он провёл три матча во всех турнирах и один раз сыграл «на ноль». До переезда в Австрию вратарь защищал цвета московского «Локомотива».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Реал» подтвердил травму Родриго
06 февраля
«Атлетико» потерял Барриоса перед полуфиналом Кубка Испании
06 февраля
Голкипер «Штурма» Худяков травмировался
03 февраля
Беллингем травмировался на первых минутах матча против «Райо Вальекано»
01 февраля
Форвард «Атлетико» Серлот был доставлен в больницу после травмы головы
31 января
Сака травмировался на разминке перед игрой против «Лидса»
31 января
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:50
Главное теперь на велосипед не садиться .
zk3jdg2rsyb2
zk3jdg2rsyb2
вчера в 10:07
Даниилу скорейшего возвращения и хорошей игры за клуб, хоть с вратарями у нас проблем нет
shlomo
shlomo
вчера в 10:02
Хорошая новость... нужно теперь отвоевывать место... кстати в Австрии постоянно тусуются скауты ото всюду, можно и перейти при стечении обстоятельств куда то и повыше...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 