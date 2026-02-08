«Реал» подписал вундеркинда, которого называют «Нико Уильямсом 2.0»

1770533825

вчера, 09:57

«Реал Мадрид» заполучил одного из самых перспективных игроков Страны Басков левого вингера Лоуренса Осаянде. 13-летний талант сейчас выступает за «Сантуху» в Дивизионе де Онор — ранее он играл в академии «Атлетика» Бильбао.

Решение принято матерью футболиста, которая согласилась на предложение «Реала» для ее сына поступить в систему Ла Фабрика. Семья переедет в Мадрид в июне, сообщает AS. «Атлетик Бильбао» пытался удержать игрока контрпредложением, но безуспешно.

Осаянде, родившийся в Бильбао и имеющий африканские корни, забил 12 голов за молодёжку «Сантуху» в первой половине сезона. Левоногий, мощный и быстрый футболист ростом выше 1,80 м уже регулярно играет за юношеские команды Страны Басков. В июне он отказался продлевать контракт с академией «Атлетика» ради «Сантуху». Осаянде сравнивают с вингером «Атлетика» и сборной Испании и даже называют его улучшенной версией этого игрока.