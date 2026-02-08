Top.Mail.Ru
«Реал» подписал вундеркинда, которого называют «Нико Уильямсом 2.0»

вчера, 09:57

«Реал Мадрид» заполучил одного из самых перспективных игроков Страны Басков левого вингера Лоуренса Осаянде. 13-летний талант сейчас выступает за «Сантуху» в Дивизионе де Онор — ранее он играл в академии «Атлетика» Бильбао.

Решение принято матерью футболиста, которая согласилась на предложение «Реала» для ее сына поступить в систему Ла Фабрика. Семья переедет в Мадрид в июне, сообщает AS. «Атлетик Бильбао» пытался удержать игрока контрпредложением, но безуспешно.

Осаянде, родившийся в Бильбао и имеющий африканские корни, забил 12 голов за молодёжку «Сантуху» в первой половине сезона. Левоногий, мощный и быстрый футболист ростом выше 1,80 м уже регулярно играет за юношеские команды Страны Басков. В июне он отказался продлевать контракт с академией «Атлетика» ради «Сантуху». Осаянде сравнивают с вингером «Атлетика» и сборной Испании Нико Уильямсом и даже называют его улучшенной версией этого игрока.

Все комментарии
FRZZ
FRZZ
сегодня в 16:09
Вундеркиндом называют умственно развитых детей.
Qvincy30
Qvincy30
вчера в 21:25
Сколько их уже было этих 2.0..
h9kcnzf56ew3
h9kcnzf56ew3
вчера в 16:31
Это всё на перспективу, дальше не известность
lazzioll
lazzioll
вчера в 16:02
главное так пафосно - в клубе Атлетик Бильбао играют только баски. а потом посмотришь на этих басков, что то они уж больно на наших негров похожи. какая-то немного странноватая гордость. там и первый Уильямс был вылитый баск. во и второй такой же. или страна Басков это типа как Римская империя, любой житель римлянин.
ms2vgu3x9akf
ms2vgu3x9akf
вчера в 12:49
Мать попросту подкупили.
Karkaz
Karkaz
вчера в 12:46
Нико Уильямсу самому для начала надо стать кем то
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:27
Как-то слишком быстро он растёт...
Groboyd
Groboyd
вчера в 11:56
Первый то уже ни о чём.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 10:39
Африканец за которого решает Мама, играет слева, много забивает ...но с гражданством Испании. А так в Реале уже есть похожий игрок.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 10:26
он получил большой контракт от АБ.
жизнь удалась.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:24
Нико Уильямсом 2.0 ?

1-ый Нико Уильямс уже как второй сезон к ряду ничем не выделяется.
