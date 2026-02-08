Top.Mail.Ru
«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» МакАллистером

вчера, 11:14

«Реал Мадрид» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Ливерпуля» Алексису МакАллистеру. В английском клубе при этом не исключают продажу игрока летом.

Руководство «красных», вероятно, должно будет выбрать: продлить контракт полузащитника или продать его. «Реал» ищет новичка в среднюю линию и собирается осуществить трансфер в межсезонье.

The Athletic ранее сообщал, что экс-тренер мадридцев Карло Анчелотти запрашивал покупку МакАллистера во время работы в клубе. Также «Реал» прежде получал положительный отклик от окружения аргентинца при контактах о возможном переходе.

6s8uzshhf4cm
6s8uzshhf4cm
вчера в 15:22
Игрок по любому в шоколаде
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:30, ред.
Реалу нужно усилять всю центральную ось...и защиту, и полузащиту, ну а пока там проходной двор!

Перес, если верить прессе, мечтает о Родри, но тот после "крестов" пока не тот Родри, что был раньше. Да, возможно в ЛаЛиге будет смотрется лучше, чем в силовой и интенсивной АПЛ, но как по мне, стоит обратить внимание на другие варианты!

МакАллистер хороший вартант, трудяга, удар хороший, но в Реале есть Вальверде ни чем не хуже аргентинца как по мне. Если и брать кого из Ливерпуля, то это Собослая.

Как по мне, Реалу нужнее игрок по типу Бруно Гемараеша. В меру грубый, в меру "грязный", хорошо контролирует темп игры и свяжет оборону с атакой
Nenash
Nenash
вчера в 12:47
Сойдёт.. Энцо ещё возьмите.. Сам бог велел после этого мадридским болеть за альбиселесте и Месси.. 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 12:30
так Арбелоа до 2027))
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 12:21
Реалу однозначно нужно усиливать защиту. Вот только все будет упираться в ..видение тренера, нынешний - временщик все это понимают, а покупать игроков просто так ...дорогое удовольствие.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 12:18
А тренера в Реал когда найдут?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:15
Тренеру нравится ,надо покупать !
Гость
