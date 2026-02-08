«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» МакАллистером

1770538464

вчера, 11:14

«Реал Мадрид» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Ливерпуля» . В английском клубе при этом не исключают продажу игрока летом.

Руководство «красных», вероятно, должно будет выбрать: продлить контракт полузащитника или продать его. «Реал» ищет новичка в среднюю линию и собирается осуществить трансфер в межсезонье.

The Athletic ранее сообщал, что экс-тренер мадридцев Карло Анчелотти запрашивал покупку МакАллистера во время работы в клубе. Также «Реал» прежде получал положительный отклик от окружения аргентинца при контактах о возможном переходе.