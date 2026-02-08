«Реал» интересуется полузащитником «Ливерпуля» МакАллистером

«Реал Мадрид» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Ливерпуля» Алексису МакАллистеру. В английском клубе при этом не исключают продажу игрока летом.
Руководство «красных», вероятно, должно будет выбрать: продлить контракт полузащитника или продать его. «Реал» ищет новичка в среднюю линию и собирается осуществить трансфер в межсезонье.
The Athletic ранее сообщал, что экс-тренер мадридцев Карло Анчелотти запрашивал покупку МакАллистера во время работы в клубе. Также «Реал» прежде получал положительный отклик от окружения аргентинца при контактах о возможном переходе.
Перес, если верить прессе, мечтает о Родри, но тот после "крестов" пока не тот Родри, что был раньше. Да, возможно в ЛаЛиге будет смотрется лучше, чем в силовой и интенсивной АПЛ, но как по мне, стоит обратить внимание на другие варианты!
МакАллистер хороший вартант, трудяга, удар хороший, но в Реале есть Вальверде ни чем не хуже аргентинца как по мне. Если и брать кого из Ливерпуля, то это Собослая.
Как по мне, Реалу нужнее игрок по типу Бруно Гемараеша. В меру грубый, в меру "грязный", хорошо контролирует темп игры и свяжет оборону с атакой
Перес, если верить прессе, мечтает о Родри, но тот после "крестов" пока не тот Родри, что был раньше. Да, возможно в ЛаЛиге будет смотрется лучше, чем в силовой и интенсивной АПЛ, но как по мне, стоит обратить внимание на другие варианты!
МакАллистер хороший вартант, трудяга, удар хороший, но в Реале есть Вальверде ни чем не хуже аргентинца как по мне. Если и брать кого из Ливерпуля, то это Собослая.
Как по мне, Реалу нужнее игрок по типу Бруно Гемараеша. В меру грубый, в меру "грязный", хорошо контролирует темп игры и свяжет оборону с атакой